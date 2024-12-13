Imagine um vídeo de 45 segundos para membros da equipe interna e partes interessadas, utilizando o "Gerador de Atualizações de Liderança com Avatar" para entregar atualizações de liderança envolventes. O estilo visual deve ser profissional e moderno, apresentando um avatar de IA transmitindo uma mensagem inspiradora com uma narração clara e autoritária. Este vídeo mostrará como a liderança pode aproveitar os avatares de IA da HeyGen para uma comunicação eficiente.

Gerar Vídeo