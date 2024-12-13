Produza um vídeo de integração de 60 segundos direcionado a novos contratados e gerentes de RH, demonstrando como 'avatares de IA' podem simplificar o treinamento inicial. O estilo visual deve ser acolhedor e receptivo, apresentando avatares diversos que apresentam políticas e cultura da empresa, acompanhados por uma narração amigável e profissional gerada facilmente usando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' do HeyGen, garantindo uma mensagem consistente em todos os 'vídeos de treinamento de IA' para novos funcionários.

Gerar Vídeo