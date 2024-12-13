Criador de Treinamento com Avatares para Vídeos de Treinamento de IA

Crie vídeos de treinamento de funcionários cativantes e aumente o engajamento usando avatares de IA dinâmicos sem esforço.

Produza um vídeo de integração de 60 segundos direcionado a novos contratados e gerentes de RH, demonstrando como 'avatares de IA' podem simplificar o treinamento inicial. O estilo visual deve ser acolhedor e receptivo, apresentando avatares diversos que apresentam políticas e cultura da empresa, acompanhados por uma narração amigável e profissional gerada facilmente usando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' do HeyGen, garantindo uma mensagem consistente em todos os 'vídeos de treinamento de IA' para novos funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 'treinamento corporativo' de 45 segundos para especialistas em produtos e equipes de vendas, destacando os recursos de um novo produto usando um 'avatar personalizado'. A estética visual deve ser elegante e de alta tecnologia, com gráficos nítidos e uma narração confiante e entusiasmada, aprimorada por 'Legendas' precisas para acessibilidade. Este vídeo destacará os principais pontos de venda, tornando o aprendizado envolvente e memorável para o público.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para a equipe de suporte de TI e usuários finais, explicando uma atualização complexa de software com um 'apresentador de IA'. O estilo visual deve ser limpo e focado em tutoriais, usando gravações de tela e animações claras, apoiadas por uma narração precisa e informativa. Aproveite os 'Modelos e cenas' do HeyGen para montar rapidamente um 'vídeo de treinamento de IA' com aparência profissional que simplifica conceitos técnicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo persuasivo de 'treinamento de funcionários' de 50 segundos voltado para equipes globais e departamentos de RH internacionais, demonstrando como 'avatares de IA realistas que falam' podem oferecer treinamento consistente em vários idiomas. A abordagem visual deve ser global e inclusiva, apresentando avatares falando diferentes idiomas, com 'Geração de narração' mostrando as capacidades multilíngues. Este vídeo enfatizará a eficiência e o alcance para 'vídeos de treinamento corporativo' em todo o mundo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento com Avatares

Crie vídeos de treinamento eficazes e envolventes com tecnologia de IA para sua equipe, usando avatares realistas que falam, reduzindo tempo e custos de produção.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas que falam ou crie avatares personalizados para representar a identidade única da sua marca. Este primeiro passo utiliza nossa poderosa tecnologia de avatares de IA.
2
Step 2
Crie Conteúdo de Treinamento a partir de Roteiro
Insira seu conteúdo de treinamento como um roteiro. Nosso poderoso editor de texto para vídeo animará instantaneamente o apresentador de IA selecionado, transformando texto em visuais dinâmicos para seus vídeos de treinamento de IA.
3
Step 3
Aprimore com Marca e Legendas
Eleve seus vídeos de treinamento corporativo incorporando o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca dedicados. Gere automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Vídeos de Qualidade de Estúdio
Baixe seus vídeos de treinamento de funcionários concluídos em vários formatos e proporções. Nossas ferramentas suportam redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a qualquer plataforma, entregando resultados de qualidade de estúdio.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Materiais de Treinamento Complexos

Transforme conhecimentos específicos de trabalho complexos em vídeos claros e digeríveis com tecnologia de IA, tornando assuntos complexos mais fáceis de entender e dominar para os trainees.

Perguntas Frequentes

Como o criador de avatares de IA do HeyGen pode melhorar a criatividade e o engajamento dos meus vídeos de treinamento?

O criador de avatares de IA do HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de IA dinâmicos e envolventes com avatares de IA realistas que falam. Você pode usar uma variedade de avatares personalizados e apresentadores de IA para entregar seu conteúdo, aumentando significativamente o engajamento do espectador e tornando seus vídeos de treinamento corporativo mais memoráveis e impactantes.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade, semelhantes a estúdios?

O HeyGen fornece um editor de texto para vídeo abrangente com modelos e cenas pré-construídos, permitindo que você produza vídeos de qualidade de estúdio sem esforço. Você pode aproveitar recursos como geração de narração, uma rica biblioteca de mídia e controles de marca para criar vídeos de treinamento corporativo profissionais e visualmente atraentes.

Posso personalizar os avatares de IA realistas do HeyGen para se adequar à minha marca em vídeos de treinamento de funcionários?

Absolutamente. O HeyGen permite uma personalização visual significativa, incluindo a criação de avatares personalizados e a aplicação de controles de marca, para alinhar perfeitamente seus apresentadores de IA com a estética da sua empresa. Isso garante que seus vídeos de treinamento de funcionários mantenham uma aparência consistente, profissional e alinhada à marca.

Como o HeyGen simplifica o processo de transformar texto em vídeos de treinamento de IA envolventes com suporte multilíngue?

A plataforma do HeyGen simplifica a criação de conteúdo convertendo seu roteiro diretamente em vídeos de treinamento de IA envolventes usando tecnologia avançada de texto para vídeo. Inclui legendas automáticas, geração de narração e suporte multilíngue robusto, tornando simples a criação de conteúdo de treinamento acessível e globalmente relevante para qualquer público.

