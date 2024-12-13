Gerador de Treinamento com Avatar: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Transforme seus cursos online em vídeos de treinamento envolventes e interativos. Aproveite poderosos avatares de IA para cativar seu público e aumentar o aprendizado.

Desenvolva um vídeo de treinamento de 45 segundos, acolhedor e informativo, projetado para novos funcionários, apresentando-os à cultura da empresa e aos passos essenciais iniciais. O vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA como apresentador, utilizando áudio claro e amigável e um estilo visual limpo, tornando o processo de integração envolvente e eficiente para os departamentos de RH que buscam otimizar seus vídeos de treinamento inicial.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional conciso de 60 segundos voltado para funcionários e clientes existentes, demonstrando um novo recurso de produto ou atualização de software como parte de cursos online contínuos. Este vídeo precisa de um estilo visual envolvente e dinâmico com texto claro na tela, gerado diretamente a partir de um roteiro detalhado usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, garantindo que todos os pontos-chave sejam transmitidos de forma eficaz por um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna personalizado de 30 segundos para equipes de L&D ou gerentes de departamento, anunciando uma atualização específica da equipe ou uma história de sucesso dentro do framework de eLearning. O vídeo deve empregar um avatar de IA personalizado que fale com uma geração de voz calorosa e encorajadora, adotando um estilo visual e de áudio amigável e profissional para fomentar o espírito de equipe e o engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo tutorial rápido de 45 segundos, adequado para todos os funcionários como um lembrete sobre uma política da empresa ou dica rápida de segurança, integrando-se perfeitamente aos cursos interativos existentes. Utilize os diversos Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo visualmente claro e direto, apoiado por áudio conciso, garantindo que a mensagem seja impactante e facilmente digerível para transferência rápida de conhecimento por um gerador de cursos de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento com Avatar

Otimize o desenvolvimento de treinamento no trabalho com avatares de IA, criando vídeos envolventes e escaláveis que educam sua equipe de forma eficiente e eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento no editor de texto. Nossa funcionalidade de texto-para-vídeo transforma seu roteiro em diálogo falado.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou carregue seu avatar personalizado para representar sua marca e entregar o conteúdo de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu treinamento com imagens, vídeos e música de fundo relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia. Utilize narrações de IA para uma narração com som natural em vários idiomas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Finalize seu vídeo definindo a proporção desejada e, em seguida, exporte-o em alta definição, pronto para distribuição em seu sistema de gerenciamento de aprendizado ou outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos e Clipes Envolventes para Mídias Sociais em Minutos

Produza rapidamente vídeos cativantes com avatares de IA para mídias sociais, promovendo programas de treinamento, impulsionando inscrições e compartilhando trechos educacionais de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento atraentes sem esforço, usando avatares de IA e uma plataforma simplificada e fácil de usar. Isso reduz significativamente o tempo e a complexidade da produção.

Posso usar avatares de IA personalizados para minha marca com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você crie avatares de IA personalizados ou até mesmo um gêmeo digital de si mesmo, possibilitando conteúdo personalizado e com a marca. Nosso gerador de avatares de IA garante que a identidade única da sua marca brilhe.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para cursos online e conteúdo de eLearning?

O HeyGen serve como um gerador de cursos de IA eficaz, oferecendo recursos como narrações realistas de IA e suporte multilíngue para criar cursos online e materiais de eLearning envolventes rapidamente. Ele ajuda a entregar conteúdo de alta qualidade de forma eficiente.

Por que usar o HeyGen para treinamento com avatar?

O HeyGen atua como um gerador eficaz de treinamento com avatar, permitindo que você produza vídeos de treinamento dinâmicos com avatares de IA realistas. Essa tecnologia ajuda a aumentar a integração e o engajamento dos funcionários com conteúdo profissional e consistente.

