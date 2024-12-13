Produza um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a fundadores de startups, ilustrando como um gerador de atualizações de investidores com avatar simplifica seu processo de relatórios. O estilo visual deve ser profissional e polido, com gráficos elegantes e um avatar de IA confiante entregando a atualização, acompanhado por uma narração clara e articulada. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para mostrar uma apresentação realista de números-chave e projeções futuras.

Gerar Vídeo