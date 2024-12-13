Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a fundadores de startups ocupados, demonstrando como eles podem gerar atualizações impactantes para investidores de forma fácil. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta marcos e progressos de forma clara e concisa. Utilize o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script do HeyGen para transformar texto simples em uma mensagem de vídeo dinâmica, economizando tempo precioso enquanto garante uma comunicação consistente e de alta qualidade com os stakeholders.

Gerar Vídeo