Crie um vídeo profissional de 45 segundos direcionado a equipes de RH, projetado para explicar novos protocolos de comunicação interna. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente uma mensagem envolvente usando um avatar de IA realista, garantindo uma comunicação consistente em toda a organização.

Gerar Vídeo