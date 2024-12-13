Criador de Comunicação Interna com Avatar: Envolva Sua Equipe

Crie vídeos de comunicação interna profissionais e envolventes mais rapidamente com texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Crie um vídeo profissional de 45 segundos direcionado a equipes de RH, projetado para explicar novos protocolos de comunicação interna. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente uma mensagem envolvente usando um avatar de IA realista, garantindo uma comunicação consistente em toda a organização.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para equipes de capacitação de vendas, destacando um novo recurso do produto. O estilo visual e de áudio deve ser energético e moderno, visando criar vídeos mais rapidamente. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação impactante, apresentando um avatar de IA que destaca efetivamente os principais pontos de venda.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de marca polido de 60 segundos para departamentos de marketing, enfatizando a mais recente iniciativa da empresa. A apresentação visual deve ser de alta qualidade e alinhada à marca, com uma voz confiante e articulada. Empregue o recurso de avatares de IA do HeyGen para garantir uma face de marca única e consistente, facilitando a aplicação de elementos personalizáveis de avatar de IA enquanto mantém um forte controle de branding ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de microaprendizado de 15 segundos direcionado a equipes de Aprendizado e Desenvolvimento, explicando uma dica rápida para o local de trabalho. O estilo deve ser informativo e amigável, com um diálogo gerado por IA claro e conciso. Aproveite a geração de Narração do HeyGen para criar conteúdo envolvente de forma eficiente, usando um avatar de IA falante para oferecer treinamento personalizado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Comunicação Interna com Avatar

Crie vídeos de comunicação interna envolventes com avatares de IA de forma fácil. Transforme suas mensagens em conteúdo visual atraente para sua equipe, rapidamente.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA e Modelo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Você pode escolher entre opções pré-construídas ou criar um personalizado, preparando o cenário para uma comunicação envolvente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Comunicação
Insira sua mensagem de comunicação interna diretamente no editor de texto. O avatar de IA escolhido entregará automaticamente seu roteiro com uma narração de IA de som natural, dando vida às suas palavras.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Branding
Personalize seu vídeo implementando controles de branding, adicionando o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que suas comunicações internas estejam perfeitamente alinhadas com a identidade organizacional e mantenham uma aparência consistente.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e exporte-o usando redimensionamento de proporção para várias plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de comunicação interna profissional e envolvente com sua equipe para aumentar a compreensão e o engajamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios Internos Rápidos

Crie rapidamente anúncios internos envolventes e atualizações usando avatares de IA para manter as equipes informadas e conectadas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas com avatares de IA?

O criador de avatares de IA do HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo envolvente e consistente para comunicações internas, transformando texto em vídeo a partir de roteiros rapidamente. Isso facilita a entrega de mensagens importantes em toda a sua organização com vídeos profissionais de qualidade de estúdio.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficiente para criação de conteúdo em vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo em vídeo, permitindo que você gere vídeos profissionais a partir de roteiros de texto-para-vídeo usando avatares realistas. Nossos modelos pré-construídos e interface amigável ajudam você a criar vídeos mais rapidamente para treinamento, capacitação de vendas e muito mais, sem a necessidade de equipamentos de filmagem.

Posso personalizar os avatares de IA e o branding no HeyGen para o meu negócio?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA, garantindo que eles estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você pode aplicar controles de branding e escolher entre uma variedade de avatares realistas para criar conteúdo de vídeo envolvente e alinhado à marca.

Como o HeyGen apoia equipes de RH no treinamento e integração de funcionários?

O HeyGen capacita equipes de RH a criar vídeos de treinamento eficazes e materiais de integração usando diálogos gerados por IA e avatares de IA personalizáveis. Com suporte para vários idiomas, você pode oferecer conteúdo de treinamento personalizado que ressoe com uma força de trabalho diversificada, garantindo uma comunicação consistente.

