Criador de Vídeos Instrucionais de Avatar: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Produza vídeos de treinamento profissionais sem esforço. Utilize avatares de AI avançados para transformar seus roteiros em conteúdo dinâmico e envolvente.

Crie um vídeo explicativo de produto de 45 segundos direcionado a potenciais clientes curiosos sobre novos recursos de software, empregando um estilo visual moderno e limpo com gráficos animados e uma narração amigável e entusiástica. Utilize os poderosos avatares de AI da HeyGen para apresentar os principais benefícios, tornando informações complexas facilmente digeríveis e envolventes para os espectadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos voltado para novos contratados ou novos usuários da plataforma, projetado com uma estética visual acolhedora e um tom de áudio profissional e tranquilizador. Este vídeo de treinamento pode aproveitar os diversos Modelos & cenas da HeyGen para guiar os indivíduos em seus primeiros passos, garantindo uma introdução suave e informativa ao novo ambiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing impactante de 30 segundos para seguidores de redes sociais e clientes potenciais, apresentando um estilo visual dinâmico e acelerado, complementado por música animada e uma voz confiante. Destaque a eficiência de um gerador de vídeo AI incorporando a geração de Narração avançada da HeyGen, demonstrando como o conteúdo profissional pode ser criado rapidamente para capturar a atenção do público.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma dica rápida envolvente de 50 segundos para usuários existentes, destacando um recurso específico de personalização dentro de um criador de vídeos instrucionais de avatar. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e conciso, oferecendo orientação passo a passo e utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para garantir clareza e precisão na demonstração, capacitando os usuários a personalizar seu conteúdo de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Instrucionais de Avatar

Transforme seus roteiros em vídeos instrucionais envolventes com avatares movidos por AI, simplificando a criação de conteúdo para treinamento, marketing e mais.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com um Roteiro
Comece criando um novo vídeo e colando seu roteiro instrucional. Nossa plataforma utiliza "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para sincronizar automaticamente seu conteúdo, estabelecendo a base para seu vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Dê vida às suas instruções escolhendo de uma biblioteca diversificada de "avatares de AI". O avatar escolhido narrará seu roteiro, tornando seu conteúdo mais envolvente e pessoal.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo com Modelos
Enriqueça seu vídeo instrucional personalizando-o com "Modelos & cenas" profissionais. Adicione facilmente sua marca, música de fundo e outros elementos visuais para alinhar com sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-prima
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo instrucional de alta qualidade. Utilize "Redimensionamento de proporção & exportações" para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma ou público, pronto para impacto imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumentando a Eficácia do Treinamento Corporativo

.

Aproveite avatares de AI e conteúdo de vídeo dinâmico para aumentar significativamente o engajamento dos trainees e a retenção de informações em programas de treinamento corporativo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos AI, simplificando a produção de diversos conteúdos criativos. Os usuários podem aproveitar modelos prontos para uso e avatares de AI realistas para transformar roteiros de texto em vídeos profissionais de forma rápida e eficiente.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos de marketing e explicativos de alta qualidade?

Com certeza. A HeyGen é uma plataforma de vídeo AI ideal para criar campanhas de vídeo de marketing envolventes, vídeos explicativos de produtos abrangentes e conteúdo de vídeo de integração eficaz. Suas capacidades avançadas de gerador de AI de texto-para-vídeo e geração de Narração permitem a produção de vídeos polidos e profissionais para diversas necessidades criativas.

Quais recursos de personalização a HeyGen oferece para o meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece extensos recursos de personalização para garantir que seus vídeos reflitam a identidade da sua marca. Você pode personalizar os avatares de AI escolhidos, aplicar controles de marca como logotipos e cores, e utilizar várias cenas para combinar perfeitamente com sua visão criativa.

Como posso criar vídeos instrucionais ou de treinamento envolventes com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente se tornar um criador de vídeos instrucionais de avatar, produzindo vídeos de treinamento envolventes e módulos de treinamento de conformidade. Nossa plataforma permite que você selecione um avatar falante, insira seu roteiro e gere vídeos de qualidade profissional que são perfeitos para educar seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo