Crie Vídeos Envolventes de RH com um Criador de Vídeos de Avatar de RH

Aumente o engajamento dos funcionários e simplifique o treinamento de RH com poderosos avatares de IA.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, estabelecendo um tom entusiástico e profissional. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando um avatar de IA envolvente que introduz a cultura da empresa e informações chave do primeiro dia, apoiado por uma narração amigável e animada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova política de treinamento de conformidade com clareza e profissionalismo. O estilo visual deve incorporar gráficos limpos e mídia de estoque relevante para ilustrar os pontos principais, enquanto o áudio apresenta uma voz neutra e autoritária gerada diretamente de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, garantindo precisão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos voltado para funcionários existentes, projetado para aumentar o engajamento dos funcionários para uma nova iniciativa interna. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, apresentando imagens positivas e usando a geração avançada de narração do HeyGen para entregar uma mensagem energética e motivadora.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 40 segundos para membros da equipe de RH, oferecendo dicas rápidas sobre como navegar no novo software de RH como parte de seu treinamento. O estilo visual deve ser limpo e gravado na tela, com uma voz clara e concisa guiando os usuários, e apresentando de forma proeminente as legendas precisas do HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar as etapas principais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Avatar de RH

Crie rapidamente vídeos profissionais de treinamento, integração e comunicação de RH com avatares movidos por IA, simplificando sua produção de conteúdo.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador. Isso proporciona um toque humano ao seu conteúdo de treinamento de RH.
2
Step 2
Escreva ou Cole Seu Roteiro
Insira seu roteiro de treinamento de RH, integração ou conformidade diretamente. Nossa plataforma converterá seu texto em um diálogo de vídeo envolvente para o avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize Suas Cenas
Enriqueça seu vídeo selecionando entre vários modelos e cenas personalizáveis. Adicione fundos, textos e outros elementos para reforçar sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de RH
Finalize seu vídeo de RH de alta qualidade. Exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para integração em seu LMS ou compartilhamento em canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione a Motivação dos Funcionários

.

Crie rapidamente vídeos motivacionais e de engajamento dos funcionários para inspirar sua força de trabalho e fomentar uma cultura empresarial positiva.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de RH?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em "vídeos de treinamento de RH" profissionais rapidamente. Com "avatares de IA" e capacidades de "texto para vídeo", ele atua como um eficiente "criador de vídeos de RH com IA", tornando "vídeos de treinamento" para "engajamento de funcionários" acessíveis e diretos para qualquer departamento de RH.

O HeyGen pode ser usado para criar conteúdo eficaz de integração e recrutamento?

Com certeza. O HeyGen oferece "modelos personalizáveis" e "avatares de IA" especificamente projetados para "vídeos de integração" e iniciativas de "recrutamento". Isso permite que as equipes de RH produzam conteúdo envolvente rapidamente, melhorando o "engajamento dos funcionários" desde o primeiro dia.

Quais recursos tornam o HeyGen um poderoso gerador de avatares de IA para comunicações de RH?

O HeyGen se destaca como um líder em "Gerador de Avatares de IA" ao oferecer "avatares de IA" realistas, geração diversificada de "narração" e suporte para "avatares multilíngues". Isso permite que as organizações criem conteúdo impactante de "criador de vídeos de avatar de RH" que ressoe com uma força de trabalho global.

O HeyGen oferece soluções para treinamento de conformidade e outros aprendizados essenciais de RH?

Sim, o HeyGen é ideal para desenvolver materiais cruciais de "treinamento de conformidade" e outros "treinamentos de RH". Ele suporta "legendas" e pode gerar conteúdo de vídeo que é facilmente adaptável para várias plataformas de aprendizado, incluindo potencial "integração com LMS" para implantação sem problemas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo