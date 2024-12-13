Criador de Vídeos de Integração com Avatares de IA: Otimize a Integração de RH

Revolucione a integração de funcionários para novos contratados. Crie vídeos envolventes e personalizados que otimizam o treinamento usando avatares de IA avançados.

Desenvolva um tutorial técnico de 1 minuto para gerentes de RH e administradores de TI, demonstrando como o Criador de Vídeos de Integração com Avatares de IA simplifica a criação de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual limpo e profissional com uma narração informativa, destacando o processo contínuo de conversão de um roteiro em vídeo usando avatares de IA e recursos avançados de Texto para Vídeo para automatizar tarefas dentro de seus sistemas existentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente e amigável de 90 segundos voltado para equipes de L&D, mostrando como uma experiência de integração personalizada para novos contratados pode ser criada. O estilo visual deve ser acolhedor e claro, incorporando diversos avatares de IA falando diretamente com o público, aprimorado por legendas precisas. Ilustre como vários Modelos e cenas profissionais contribuem para uma impressão inicial de alta qualidade, aumentando significativamente a experiência geral do funcionário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 2 minutos orientado para negócios para diretores de RH e gerentes de operações, enfatizando os ganhos de eficiência na integração de RH. O estilo visual deve ser moderno e direto, usando avatares de IA profissionais para explicar como o HeyGen ajuda a otimizar fluxos de trabalho. Demonstre a rápida criação de vídeos de integração abrangentes através do uso inteligente de avatares de IA e Texto para Vídeo a partir de roteiro, destacando como as equipes podem implantar rapidamente novos materiais de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico e inclusivo de 45 segundos direcionado a equipes globais de RH, focando na versatilidade de avatares personalizados e entrega multilíngue. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e culturalmente sensível, apresentando uma variedade de avatares personalizados. Enfatize como a geração de narração facilita a comunicação em diversas forças de trabalho, mostrando a capacidade de personalizar o conteúdo com suporte de biblioteca de mídia/estoque para uma introdução de funcionários verdadeiramente personalizada e global.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Integração com Avatares de RH

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e personalizados para novos contratados usando avatares de IA para melhorar a experiência do funcionário e otimizar o treinamento de RH.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Elabore sua mensagem de boas-vindas ou utilize nossos modelos profissionais para delinear as informações principais para o seu vídeo de integração de funcionários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Personalize seu vídeo escolhendo um avatar de IA para transmitir sua mensagem, adicionando uma presença humana ao seu conteúdo de integração de RH.
3
Step 3
Aplique a Personalização de Marca
Garanta a consistência aplicando os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para alinhar seu vídeo de integração com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seu vídeo de integração de alta qualidade, completo com legendas geradas automaticamente, pronto para receber e informar seus novos contratados de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Contratados com Avatares de IA

.

Utilize avatares de IA para criar mensagens de boas-vindas motivacionais e vídeos sobre a cultura da empresa, promovendo uma experiência positiva para o funcionário desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração com avatares de IA envolventes?

O HeyGen simplifica a criação do seu conteúdo de `vídeo de integração` utilizando avatares de `IA` avançados e um poderoso `gerador de vídeos de IA`. Você pode facilmente transformar texto em uma narração natural de `texto para fala` para `otimizar fluxos de trabalho` na `integração de RH`.

Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e branding de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização, permitindo que você crie `avatares personalizados` únicos e aplique `controles de branding` como logotipos e cores aos seus `modelos profissionais`. Isso garante que seus vídeos de `integração de funcionários` estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa e melhorem a `experiência do funcionário`.

O HeyGen oferece suporte a vários idiomas para vídeos de treinamento de funcionários globais?

Sim, o HeyGen oferece suporte robusto a `multilíngue` para `narração de texto para fala`, permitindo que você `crie vídeos` para `novos contratados` em diferentes regiões. Essa capacidade garante um `Treinamento de Funcionários` eficaz e comunicação clara em todo o mundo.

Com que rapidez posso gerar um `vídeo de integração` usando as capacidades de IA do HeyGen?

Com o eficiente `gerador de vídeos de IA` do HeyGen e `modelos profissionais`, você pode produzir rapidamente `vídeos de integração` de alta qualidade a partir de um roteiro. Essa capacidade reduz significativamente o tempo de produção, permitindo que você entregue rapidamente uma `experiência do funcionário` consistente para `novos contratados`.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo