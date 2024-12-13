Gerador de Onboarding de Avatar: Otimize Seu Treinamento

Automatize treinamentos de onboarding envolventes para novos contratados. Ofereça experiências personalizadas com avatares de IA e aumente a satisfação dos funcionários.

Produza um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a equipes de RH e gerentes, mostrando como um gerador de onboarding de avatar simplifica a criação de vídeos de onboarding de IA envolventes. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando elementos de captura de tela da interface do HeyGen combinados com uma geração de narração confiante e articulada, demonstrando o processo contínuo de texto para vídeo a partir da entrada do roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo narrativo acolhedor de 60 segundos voltado para novos contratados, apresentando a cultura da empresa por meio de experiências de onboarding personalizadas. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso, amigável e energético, apresentando um avatar de IA diversificado saudando-os e fornecendo informações-chave, promovendo uma forte experiência do funcionário desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para gerentes de RH e especialistas em L&D, destacando a versatilidade de criar materiais de treinamento personalizados com um gerador de onboarding de avatar. O estilo visual deve ser vibrante e moderno, retratando mudanças rápidas de cena e demonstrando a criação eficiente de vídeos, enfatizando como é fácil adaptar os templates e cenas do HeyGen para vários módulos de aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo informativo de 50 segundos projetado para profissionais de RH que buscam automatizar o treinamento de onboarding para forças de trabalho globais, focando na facilidade de criar mensagens consistentes. A abordagem visual deve ser limpa e profissional com um toque de inclusão global, mostrando a capacidade do HeyGen de suportar conteúdo multilíngue por meio da geração sofisticada de narração e legendas automáticas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Onboarding de Avatar

Crie vídeos de onboarding envolventes e personalizados com avatares de IA para receber novos contratados e otimizar seus processos de RH.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Onboarding
Comece elaborando sua mensagem de boas-vindas e informações essenciais de onboarding. Aproveite a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen para transformar automaticamente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione e Personalize Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua empresa. Personalize a aparência e a voz deles para criar uma persona digital amigável e consistente para seus novos contratados.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, música de fundo e controles de Branding para garantir que ele se alinhe perfeitamente com a cultura da sua empresa. Utilize templates e cenas para um visual profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Onboarding
Finalize seu vídeo e redimensione & exporte no formato desejado. Compartilhe facilmente em seus portais de RH ou plataformas de aprendizado para proporcionar uma experiência de onboarding consistente e profissional.

Casos de Uso

Cultivar Cultura e Pertencimento na Empresa

Crie mensagens de boas-vindas e introduções culturais envolventes usando avatares de IA para instilar um senso de pertencimento e entusiasmo desde o primeiro dia para novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o onboarding de RH com vídeos de onboarding de IA?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de onboarding de IA envolventes usando avatares de IA realistas e texto para fala, automatizando materiais de treinamento para novos contratados. Isso garante uma experiência consistente e profissional para os funcionários desde o primeiro dia.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para experiências de onboarding personalizadas?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding, avatares de IA personalizados e suporte multilíngue para geração de narração. Isso permite que os gerentes de RH adaptem experiências de onboarding personalizadas para forças de trabalho globais e integrem novos contratados perfeitamente à cultura da empresa.

O HeyGen pode realmente automatizar o treinamento de onboarding para equipes de RH?

Sim, o HeyGen otimiza os processos de RH ao permitir a criação rápida de vídeos a partir de roteiros, utilizando avatares de IA para fornecer materiais de treinamento consistentes. Isso ajuda as equipes de RH a automatizar o treinamento de onboarding, liberando tempo valioso enquanto garante que cada novo contratado receba experiências de vídeo abrangentes e envolventes.

Como os avatares de IA do HeyGen melhoram a experiência de onboarding dos funcionários?

Os avatares de IA do HeyGen atuam como instrutores digitais consistentes, proporcionando uma face profissional e envolvente para todo o conteúdo de onboarding. Essa capacidade do gerador de onboarding de avatar cria um canal de comunicação acolhedor e personalizado, melhorando significativamente a experiência geral do funcionário para novos contratados.

