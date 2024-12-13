Criador de Vídeos de Treinamento em Hospitalidade para Engajar Funcionários

Crie vídeos personalizados e aumente o engajamento da equipe com avatares de IA dinâmicos, aprimorando o desenvolvimento de habilidades da sua equipe.

Crie um vídeo de integração de 1 minuto para novos funcionários da recepção de hotel, apresentando um avatar de IA que os recepciona e explica os procedimentos iniciais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando mudanças dinâmicas de cena, enquanto o áudio deve ser animado e encorajador, com uma narração clara, garantindo que os novos contratados estejam engajados desde o primeiro dia com conteúdo essencial de integração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de desenvolvimento de habilidades de 90 segundos para profissionais experientes em hospitalidade, focando na resolução avançada de conflitos com hóspedes. Este vídeo deve adotar um estilo visual interativo, baseado em cenários, simulando interações realistas com hóspedes e com um tom de áudio calmo e instrutivo. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar materiais de treinamento em visuais atraentes, completos com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos voltado para departamentos de gestão e RH em hospitalidade, demonstrando as economias de custo das soluções baseadas em IA. O estilo visual deve ser corporativo e polido, apresentando diversos avatares de IA da HeyGen em vários cenários de hotel, com um áudio autoritário e persuasivo. Este vídeo personalizado destacará a criação eficiente de conteúdo enquanto aproveita o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para se ajustar perfeitamente a várias plataformas internas, garantindo uma apresentação profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento abrangente de 45 segundos para funcionários de linha de frente em diferentes departamentos, visando aumentar o engajamento da equipe. O vídeo precisa de um estilo envolvente e visualmente rico, rapidamente montado usando os modelos e cenas pré-construídos da HeyGen, acompanhado de uma narrativa de áudio energética e fácil de entender. Garanta a inclusão de legendas para maximizar o alcance e reforçar as mensagens-chave de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento em Hospitalidade com Avatares

Crie vídeos de treinamento em hospitalidade envolventes com avatares de IA e recursos poderosos, garantindo que sua equipe desenvolva habilidades cruciais de forma eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Transforme seu conteúdo de treinamento em hospitalidade em um vídeo dinâmico simplesmente colando seu roteiro. Nossa tecnologia de Texto-para-vídeo trará suas palavras à vida instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para atuar como seu apresentador virtual, adicionando um toque pessoal e relacionável aos seus módulos de treinamento.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia
Eleve seu conteúdo de treinamento adicionando imagens e vídeos relevantes de nossa abrangente biblioteca de mídia/suporte de estoque, criando vídeos personalizados adaptados às suas necessidades.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade rapidamente, incluindo legendas automáticas para acessibilidade, prontos para aumentar o engajamento da equipe em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdo de Treinamento Complexo

.

Transforme procedimentos complexos de hospitalidade e padrões de serviço em lições de vídeo fáceis de entender, impulsionadas por IA, aprimorando o desenvolvimento de habilidades e a compreensão da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em hospitalidade usando IA?

A HeyGen é um gerador de vídeos avançado com IA que simplifica todo o processo. Os usuários podem transformar texto em vídeo de forma fácil, aproveitando avatares de IA realistas e gerando narrações profissionais diretamente de um roteiro, tornando-se um criador de vídeos de treinamento em hospitalidade eficiente.

A HeyGen pode ajudar meu negócio a criar vídeos de treinamento corporativo personalizados sem altos custos de produção?

Com certeza. A HeyGen permite a produção rápida de vídeos personalizados para treinamento corporativo, reduzindo significativamente os custos tradicionais de produção de vídeo. Com uma vasta biblioteca de mídia e modelos personalizáveis, as empresas podem desenvolver conteúdo de integração envolvente e módulos de desenvolvimento de habilidades de forma econômica.

Quais recursos de branding e acessibilidade a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e esquemas de cores específicos em seus vídeos de treinamento. Além disso, legendas embutidas garantem que seu conteúdo de treinamento em hospitalidade seja acessível a um público mais amplo e aumente o engajamento da equipe.

Como os apresentadores virtuais da HeyGen melhoram o engajamento da equipe em treinamentos de hospitalidade?

Os avatares de IA da HeyGen, atuando como apresentadores virtuais, trazem instruções dinâmicas e consistentes para seus programas de treinamento em hospitalidade. Esses apresentadores envolventes ajudam a manter o foco e melhoram a eficácia do desenvolvimento de habilidades em toda a sua equipe, levando a um melhor engajamento dos funcionários.

