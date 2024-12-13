Produza um vídeo explicativo de boas-vindas de 45 segundos para novos hóspedes de hotel, usando um "criador de explicadores de hospitalidade com avatar" para apresentar as principais comodidades e procedimentos de check-in. O público-alvo são hóspedes recém-chegados, buscando informações rápidas e essenciais como parte de sua experiência de integração. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando um avatar de IA amigável em um lobby de hotel moderno, complementado por música de fundo suave e ambiente e uma narração clara e tranquilizadora. Este vídeo utiliza o "texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para atualizações de conteúdo sem esforço, garantindo consistência e facilidade de localização em todas as propriedades.

