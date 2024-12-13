Crie um vídeo atraente de 45 segundos para anúncio de contratação, visando atrair talentos de ponta nas áreas de tecnologia e criatividade. Este vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA como seu porta-voz digital, entregando uma descrição de trabalho concisa e entusiástica, destacando a cultura e os benefícios da empresa. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma interface limpa e gráficos sutis em movimento, complementados por uma narração articulada e confiante gerada usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir precisão e tom. Direcionado a departamentos de RH e recrutadores que buscam maneiras inovadoras de apresentar oportunidades.

