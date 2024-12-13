Gerador de Anúncios de Contratação com Avatar Cria Vídeos Envolventes
Transforme suas descrições de trabalho em anúncios de contratação envolventes e profissionais rapidamente com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para equipes de marketing e pequenos empresários, mostrando como a HeyGen permite a criação escalável de vídeos para múltiplas vagas de emprego. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com cortes rápidos entre várias cenas baseadas em modelos e uma trilha sonora animada. Destaque a facilidade de usar Modelos e cenas pré-desenhados para implantar diferentes avatares de IA para mensagens de contratação distintas, aprimorados ainda mais por Legendas automáticas para acessibilidade.
Produza um vídeo de 45 segundos no estilo de depoimento para agências de recrutamento ou comunicações corporativas, ilustrando o impacto de um avatar de IA personalizado entregando um anúncio de contratação sincero. O estilo visual e de áudio deve ser polido e de alta fidelidade, enfatizando as capacidades expressivas dos avatares de IA realistas contra um fundo profissional obtido da biblioteca de mídia/suporte de estoque. A narrativa deve transmitir confiança e autenticidade, fazendo o avatar de IA parecer genuinamente parte da equipe de contratação.
Crie um vídeo de 2 minutos de passo a passo técnico direcionado a produtores de vídeo e criadores de conteúdo, detalhando o processo avançado de Texto-para-vídeo para um anúncio de contratação complexo. O estilo visual deve ser limpo e demonstrativo, focando em gravações de tela da interface da HeyGen e uma geração de narração calma e instrutiva. Ilustre o fluxo de trabalho preciso desde a inserção de um roteiro até a geração de um vídeo, destacando como recursos como Redimensionamento de proporção e exportações contribuem para resultados profissionais de produção de vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie anúncios de contratação impactantes com vídeo de IA.
Desenvolva anúncios de emprego em vídeo atraentes usando avatares de IA para divulgar efetivamente vagas abertas e atrair um forte grupo de candidatos.
Gere vídeos envolventes para redes sociais para aquisição de talentos.
Crie rapidamente vídeos dinâmicos com avatares de IA para atrair os melhores talentos em plataformas de redes sociais, aumentando o alcance e o engajamento dos candidatos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a produção de Texto-para-vídeo com avatares de IA?
A HeyGen capacita os usuários a transformar roteiros de texto em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas. Nossa tecnologia avançada de Texto para Fala e capacidades sofisticadas de sincronização labial garantem que o avatar falante entregue sua mensagem com precisão natural, tornando a criação de vídeos escalável sem esforço.
A HeyGen pode gerar automaticamente narrações e legendas para meus vídeos?
Sim, a HeyGen oferece geração robusta de Narração diretamente a partir do seu texto, eliminando a necessidade de gravação externa. Além disso, nossa plataforma fornece legendas automáticas, garantindo acessibilidade e aumentando o engajamento do espectador para todo o seu conteúdo de vídeo.
O que torna a HeyGen ideal para criação e produção de vídeos escaláveis?
A HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo a produção escalável de vídeos sem recursos extensivos. Recursos como nosso Gerador de Roteiros de IA e modelos diversos aceleram o desenvolvimento de conteúdo, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma eficiente e consistente.
A HeyGen suporta o desenvolvimento de avatares de IA personalizados e branding?
A HeyGen permite um alto grau de personalização, incluindo a criação de avatares de IA personalizados adaptados à sua marca. Nossa plataforma também oferece controles abrangentes de branding, como integração de logotipo e cores personalizadas, para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.