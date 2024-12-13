Gerador de Anúncios de Contratação com Avatar Cria Vídeos Envolventes

Transforme suas descrições de trabalho em anúncios de contratação envolventes e profissionais rapidamente com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a profissionais de RH, demonstrando como usar o gerador de anúncios de contratação com avatar da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo de recrutamento envolvente. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com sobreposições de texto nítidas na tela e uma geração de narração clara e articulada. Destaque a eficiência de converter um roteiro diretamente em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, enfatizando como os avatares de IA agilizam o processo de anúncio.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para equipes de marketing e pequenos empresários, mostrando como a HeyGen permite a criação escalável de vídeos para múltiplas vagas de emprego. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com cortes rápidos entre várias cenas baseadas em modelos e uma trilha sonora animada. Destaque a facilidade de usar Modelos e cenas pré-desenhados para implantar diferentes avatares de IA para mensagens de contratação distintas, aprimorados ainda mais por Legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 45 segundos no estilo de depoimento para agências de recrutamento ou comunicações corporativas, ilustrando o impacto de um avatar de IA personalizado entregando um anúncio de contratação sincero. O estilo visual e de áudio deve ser polido e de alta fidelidade, enfatizando as capacidades expressivas dos avatares de IA realistas contra um fundo profissional obtido da biblioteca de mídia/suporte de estoque. A narrativa deve transmitir confiança e autenticidade, fazendo o avatar de IA parecer genuinamente parte da equipe de contratação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 2 minutos de passo a passo técnico direcionado a produtores de vídeo e criadores de conteúdo, detalhando o processo avançado de Texto-para-vídeo para um anúncio de contratação complexo. O estilo visual deve ser limpo e demonstrativo, focando em gravações de tela da interface da HeyGen e uma geração de narração calma e instrutiva. Ilustre o fluxo de trabalho preciso desde a inserção de um roteiro até a geração de um vídeo, destacando como recursos como Redimensionamento de proporção e exportações contribuem para resultados profissionais de produção de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios de Contratação com Avatar

Crie anúncios de contratação envolventes usando avatares de IA e capacidades avançadas de vídeo para atrair os melhores talentos sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu anúncio de contratação selecionando um modelo profissional ou começando com uma tela em branco para projetar seu vídeo, aproveitando nossos diversos `Modelos`.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem escolhendo de nossa biblioteca diversificada de `avatares de IA` ou criando um avatar de IA personalizado que represente perfeitamente sua marca.
3
Step 3
Gere Narração e Sincronização Labial
Insira o texto do seu anúncio de contratação, e nossa plataforma gerará automaticamente uma narração com som natural e sincronizará com seu avatar escolhido através de `Texto-para-vídeo a partir do roteiro`.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Visualize sua `criação de vídeo` e, em seguida, exporte seu anúncio de contratação de alta qualidade em várias proporções, pronto para compartilhar em todas as suas plataformas usando `Redimensionamento de proporção e exportações`.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire candidatos com vídeos de recrutamento cativantes

.

Aproveite avatares de IA para criar mensagens de vídeo inspiradoras que destacam a cultura da empresa e motivam candidatos ideais a se candidatarem a vagas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a produção de Texto-para-vídeo com avatares de IA?

A HeyGen capacita os usuários a transformar roteiros de texto em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas. Nossa tecnologia avançada de Texto para Fala e capacidades sofisticadas de sincronização labial garantem que o avatar falante entregue sua mensagem com precisão natural, tornando a criação de vídeos escalável sem esforço.

A HeyGen pode gerar automaticamente narrações e legendas para meus vídeos?

Sim, a HeyGen oferece geração robusta de Narração diretamente a partir do seu texto, eliminando a necessidade de gravação externa. Além disso, nossa plataforma fornece legendas automáticas, garantindo acessibilidade e aumentando o engajamento do espectador para todo o seu conteúdo de vídeo.

O que torna a HeyGen ideal para criação e produção de vídeos escaláveis?

A HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo a produção escalável de vídeos sem recursos extensivos. Recursos como nosso Gerador de Roteiros de IA e modelos diversos aceleram o desenvolvimento de conteúdo, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma eficiente e consistente.

A HeyGen suporta o desenvolvimento de avatares de IA personalizados e branding?

A HeyGen permite um alto grau de personalização, incluindo a criação de avatares de IA personalizados adaptados à sua marca. Nossa plataforma também oferece controles abrangentes de branding, como integração de logotipo e cores personalizadas, para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.

