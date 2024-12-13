Revolucione o Fitness: Criador de Instruções de Academia com Avatar

Crie vídeos de treino personalizados e simplifique a integração de membros com poderosos avatares de IA.

Crie um vídeo de treino personalizado de 45 segundos, apresentando um avatar de IA demonstrando exercícios específicos adaptados aos objetivos de um membro individual da academia. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e encorajador, complementado por uma narração clara e motivacional para guiar o usuário em sua rotina. Aproveite os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo para garantir instruções precisas e uma sensação personalizada, capacitando os membros com suas próprias experiências de treinamento únicas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional informativo de 60 segundos projetado para novos membros da academia, ajudando no processo de integração. O estilo visual deve ser acolhedor e limpo, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar as principais áreas e regras da academia, enquanto uma narração amigável e clara, gerada via Geração de Narração, garante fácil compreensão. Este vídeo visa proporcionar uma introdução suave e abrangente, fazendo com que os novos membros se sintam confortáveis e informados desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 2
Produza um conteúdo envolvente de 30 segundos em formato curto, oferecendo dicas rápidas de fitness para um amplo público nas redes sociais. A estética visual precisa ser dinâmica e moderna, com cortes rápidos e cores vibrantes, enquanto Legendas são exibidas de forma proeminente para maximizar o engajamento mesmo sem som. Empregue Redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas sociais, garantindo que essas valiosas dicas de fitness alcancem um público amplo de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional inspirador de 50 segundos para academia, destacando um novo programa de treinamento empolgante para potenciais clientes. O vídeo deve ter um estilo visual energético e aspiracional, apresentando cenas dinâmicas (potencialmente do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen) de pessoas participando do programa. Uma narração entusiástica, possivelmente utilizando um avatar de IA como um treinador digital, destacará os benefícios, criando um chamado à ação convincente e aumentando o interesse em vídeos de treinamento especializado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Instruções de Academia com Avatar

Transforme seu conteúdo de fitness com instruções impulsionadas por IA. Crie facilmente vídeos de treino envolventes e personalizados usando avatares virtuais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar
Comece escrevendo suas instruções de treino ou escolhendo entre modelos. Em seguida, selecione ou gere um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo usando as capacidades de Texto-para-vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes da biblioteca de mídia e aplique seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores, para combinar com a identidade da sua academia.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Utilize a Geração de Narração da HeyGen para dar vida ao seu roteiro com vozes naturais e inclua legendas automáticas para instruções claras e acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Personalizado
Finalize seu vídeo instrucional e exporte-o em várias proporções e resoluções, pronto para compartilhamento imediato em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Promocional Dinâmico para Academia

.

Crie rapidamente conteúdo de vídeo envolvente em formato curto para redes sociais, destacando exercícios e promovendo as ofertas da academia.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a instrução de fitness e o engajamento dos membros usando IA?

A HeyGen capacita profissionais de fitness a criar vídeos instrucionais dinâmicos com avatares de IA realistas, transformando roteiros em vídeos de treino personalizados e envolventes, completos com narrações naturais e visuais personalizados.

Que tipos de vídeos de treino personalizados podem ser gerados com a HeyGen?

A HeyGen permite a criação de vídeos de treino personalizados com avatares de IA, adaptados para membros individuais ou programas específicos, ideais para integração de membros e vídeos de treinamento abrangentes.

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo profissional com IA?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos permitindo que você gere facilmente vídeos de IA a partir de roteiros, utilizando avatares de IA realistas, modelos pré-construídos e controles de marca para manter uma aparência profissional consistente.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de formato curto para redes sociais e promoções?

Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos de IA eficaz para produzir conteúdo envolvente de formato curto, como vídeos promocionais de academia, dicas de fitness ou trechos rápidos de vídeos instrucionais, todos com seus elementos de marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo