Absolutamente, o gerador de avatar de IA da HeyGen oferece controles de Branding robustos para manter a consistência em todo o conteúdo de vídeo, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores. Nossa plataforma também oferece uma variedade de modelos e suporta práticas seguras, abordando preocupações em torno da ética de IA e privacidade de dados para uso no setor público.