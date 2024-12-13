Imagine um vídeo de 45 segundos projetado para indivíduos ou coaches de desenvolvimento pessoal, apresentando um avatar de IA amigável articulando orientações passo a passo para definir e alcançar metas pessoais. O estilo visual deve ser limpo e inspirador, com uma narração calma e encorajadora, aproveitando os avatares de IA realistas da HeyGen para criar conteúdo personalizado e humano que ressoe profundamente com os espectadores, ajudando-os a criar vídeos impactantes de definição de metas.

