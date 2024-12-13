Imagine um vídeo envolvente de 60 segundos para pequenas ONGs e instituições de caridade, projetado para simplificar campanhas de arrecadação de fundos complexas. Este vídeo deve apresentar visuais calorosos e inspiradores, juntamente com uma narração compassiva e tranquilizadora, mostrando como os avatares de IA da HeyGen podem transmitir sua mensagem de forma direta e eficaz, tornando sua causa um vídeo de arrecadação de fundos relacionável e incentivando doações sem exigir muitos recursos de produção.

Gerar Vídeo