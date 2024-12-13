A HeyGen simplifica a criação de treinamento em conformidade ao oferecer um processo de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta diretamente a partir de seus roteiros de texto. Esta plataforma eficiente de texto-para-vídeo reduz drasticamente o tempo e o esforço necessários para produzir vídeos de treinamento em segurança alimentar de alta qualidade.