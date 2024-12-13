Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos para novos analistas financeiros. O público-alvo são recém-formados entrando no setor bancário. Visualmente, o vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional em um terno elegante, em um fundo de escritório virtual moderno e limpo, possivelmente com gráficos animados sutis no canto. O áudio deve ser uma narração calma e confiante explicando regulamentos financeiros complexos de maneira acessível, focando nos conceitos principais de "vídeos de treinamento corporativo". O recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen pode facilmente transformar documentos de conformidade em "vídeos de integração" envolventes para serviços financeiros.

