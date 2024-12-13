Seu Criador de Lançamento de Recursos de Avatar Definitivo

Gere vídeos envolventes e de qualidade de estúdio com avatares de AI realistas. Transforme seu conteúdo com rostos e vozes expressivos para qualquer finalidade.

Imagine um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando o processo fluido de criação de conteúdo de vídeo envolvente. O estilo visual deve ser brilhante, moderno e energético, apresentando elementos de interface elegantes e avatares personalizados diversos em ação, complementados por uma trilha sonora inspiradora e uma narração amigável e clara. Destaque como o gerador de avatares AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos, enfatizando o poder do Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para dar vida às ideias instantaneamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para criadores de conteúdo e educadores online, detalhando a versatilidade dos avatares falantes de AI. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo, semelhante a um tutorial, com sobreposições de texto ilustrativas na tela, demonstrando a personalização de avatares e vozes e gestos expressivos. O áudio deve apresentar uma narração calma e instrutiva, acompanhada por uma música de fundo sutil e encorajadora, explicando como os usuários podem refinar sua mensagem usando a poderosa geração de Narração e garantir acessibilidade com Legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos direcionado a gerentes de produto e entusiastas de tecnologia, revelando um novo recurso inovador usando avatares de AI de corpo inteiro. Empregue um estilo visual rápido e dinâmico com cortes rápidos entre diversas aplicações de avatares em vários contextos e idiomas. O áudio deve consistir em música eletrônica moderna combinada com segmentos de voz enérgicos e breves, demonstrando como os Modelos & cenas flexíveis da HeyGen e o redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto podem adaptar o conteúdo para qualquer plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um módulo de treinamento corporativo de 50 segundos ou vídeo de comunicação interna voltado para profissionais de RH e departamentos de treinamento, ilustrando o potencial da tecnologia de gêmeo digital em ambientes profissionais. O estilo visual deve ser profissional, corporativo, mas envolvente, apresentando avatares de AI diversos e realistas apresentando informações de forma clara e concisa. Uma narração profissional e clara com música de fundo suave e ambiente deve guiar o espectador, mostrando como o extenso Suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen enriquece as apresentações desses `avatares de AI` para vídeos de qualidade de estúdio.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Lançamento de Recursos de Avatar

Crie e lance vídeos cativantes com seus avatares de AI personalizados de forma fácil com a plataforma intuitiva da HeyGen, projetada para dar vida à sua presença digital.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de AI
Comece criando seu avatar de AI único usando nosso avançado gerador de avatares de AI, dando vida à sua visão.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Voz
Insira seu texto, e nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente animação facial realista e sincronização de voz, transformando suas palavras em avatares falantes envolventes.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aprimore seu vídeo com toques profissionais usando nossos controles de Branding (logo, cores) para alinhar com a identidade da sua marca e criar vídeos de qualidade de estúdio.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação e utilize o redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para compartilhamento perfeito em todas as plataformas, permitindo a criação eficiente de conteúdo de vídeo para todas as suas necessidades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Integração Aprimorados

.

Utilize avatares de AI para desenvolver vídeos de treinamento interativos, aumentando a compreensão e retenção para lançamentos de novos recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita a criação de avatares de AI personalizados?

O poderoso gerador de avatares de AI da HeyGen permite que os usuários criem avatares personalizados a partir de uma foto ou vídeo simples. Essa capacidade oferece opções flexíveis para a criação de conteúdo de vídeo personalizado, garantindo que seu avatar de AI reflita sua marca ou persona.

Os avatares falantes de AI da HeyGen podem transmitir vozes e gestos expressivos?

Sim, a HeyGen é especializada na criação de avatares falantes de AI que apresentam animação facial avançada e capacidades de sincronização de voz. Isso garante que seu gêmeo digital transmita mensagens com vozes e gestos expressivos, tornando seus vídeos mais envolventes e dinâmicos.

Quão fácil é produzir vídeos de qualidade de estúdio com os avatares de AI da HeyGen?

A HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar que simplifica a criação de conteúdo de vídeo. Você pode transformar texto em vídeo com avatares de AI realistas, produzindo rapidamente vídeos de qualidade de estúdio para marketing, treinamento e muito mais, sem edição complexa.

Quais idiomas os avatares de AI da HeyGen suportam para conteúdo de vídeo?

Os avatares de AI da HeyGen suportam múltiplos idiomas, permitindo que os usuários criem conteúdo de vídeo diversificado para um público global. Essa funcionalidade é crucial para expandir o alcance em vídeos de marketing ou treinamento, transmitindo mensagens de forma eficaz em todo o mundo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo