Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para criadores de conteúdo e educadores online, detalhando a versatilidade dos avatares falantes de AI. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo, semelhante a um tutorial, com sobreposições de texto ilustrativas na tela, demonstrando a personalização de avatares e vozes e gestos expressivos. O áudio deve apresentar uma narração calma e instrutiva, acompanhada por uma música de fundo sutil e encorajadora, explicando como os usuários podem refinar sua mensagem usando a poderosa geração de Narração e garantir acessibilidade com Legendas automáticas.
Crie um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos direcionado a gerentes de produto e entusiastas de tecnologia, revelando um novo recurso inovador usando avatares de AI de corpo inteiro. Empregue um estilo visual rápido e dinâmico com cortes rápidos entre diversas aplicações de avatares em vários contextos e idiomas. O áudio deve consistir em música eletrônica moderna combinada com segmentos de voz enérgicos e breves, demonstrando como os Modelos & cenas flexíveis da HeyGen e o redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto podem adaptar o conteúdo para qualquer plataforma.
Desenvolva um módulo de treinamento corporativo de 50 segundos ou vídeo de comunicação interna voltado para profissionais de RH e departamentos de treinamento, ilustrando o potencial da tecnologia de gêmeo digital em ambientes profissionais. O estilo visual deve ser profissional, corporativo, mas envolvente, apresentando avatares de AI diversos e realistas apresentando informações de forma clara e concisa. Uma narração profissional e clara com música de fundo suave e ambiente deve guiar o espectador, mostrando como o extenso Suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen enriquece as apresentações desses `avatares de AI` para vídeos de qualidade de estúdio.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo envolventes usando avatares de AI para anunciar e comercializar novos recursos de forma eficaz.
Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie vídeos dinâmicos para mídias sociais com avatares personalizados para cativar o público em anúncios e atualizações de recursos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen possibilita a criação de avatares de AI personalizados?
O poderoso gerador de avatares de AI da HeyGen permite que os usuários criem avatares personalizados a partir de uma foto ou vídeo simples. Essa capacidade oferece opções flexíveis para a criação de conteúdo de vídeo personalizado, garantindo que seu avatar de AI reflita sua marca ou persona.
Os avatares falantes de AI da HeyGen podem transmitir vozes e gestos expressivos?
Sim, a HeyGen é especializada na criação de avatares falantes de AI que apresentam animação facial avançada e capacidades de sincronização de voz. Isso garante que seu gêmeo digital transmita mensagens com vozes e gestos expressivos, tornando seus vídeos mais envolventes e dinâmicos.
Quão fácil é produzir vídeos de qualidade de estúdio com os avatares de AI da HeyGen?
A HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar que simplifica a criação de conteúdo de vídeo. Você pode transformar texto em vídeo com avatares de AI realistas, produzindo rapidamente vídeos de qualidade de estúdio para marketing, treinamento e muito mais, sem edição complexa.
Quais idiomas os avatares de AI da HeyGen suportam para conteúdo de vídeo?
Os avatares de AI da HeyGen suportam múltiplos idiomas, permitindo que os usuários criem conteúdo de vídeo diversificado para um público global. Essa funcionalidade é crucial para expandir o alcance em vídeos de marketing ou treinamento, transmitindo mensagens de forma eficaz em todo o mundo.