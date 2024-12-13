Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como é fácil gerar vídeos envolventes para redes sociais usando vídeos de avatares de IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com transições dinâmicas e música de fundo animada, complementado por uma narração amigável e clara. Destaque a eficiência de usar avatares de IA combinados com Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para produzir rapidamente conteúdo atraente.

