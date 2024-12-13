A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você mantenha uma identidade visual consistente. Você pode incorporar o logotipo, as cores da sua marca e até criar um Avatar Personalizado para garantir que todo o seu conteúdo de vídeo gerado por IA esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca, resultando em vídeos polidos e de qualidade de estúdio.