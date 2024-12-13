Criador de Vídeos Explicativos com Avatar: Crie Vídeos de IA Envolventes

Crie vídeos explicativos impressionantes com avatares de IA realistas e faça sua mensagem ressoar instantaneamente.

Imagine um vídeo explicativo vibrante de 30 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como lançar rapidamente um novo produto. O estilo visual deve ser brilhante e energético, complementado por uma narração profissional e animada gerada pela HeyGen. Este vídeo utilizará efetivamente os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, tornando conceitos complexos de marketing mais acessíveis e envolventes para o público-alvo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial de 45 segundos demonstrando a interface de usuário intuitiva de um gerador de vídeo de IA, voltado para entusiastas de tecnologia e desenvolvedores de software. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gravações de tela nítidas, enquanto uma narração clara e articulada guia os espectadores. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar automaticamente a narração e adicionar legendas precisas, garantindo que cada detalhe técnico seja comunicado de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo e educadores, destacando o poder da personalização na produção de vídeos. Adote um estilo visual acolhedor e amigável com elementos personalizados, acompanhado por uma narração em tom de conversa. Este vídeo demonstrará como a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e os modelos e cenas flexíveis permitem que os usuários criem conteúdo verdadeiramente único, adaptado às suas necessidades específicas de marca ou educacionais, mostrando a versatilidade de um gerador de avatares de IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para integração de novos funcionários, focando na cultura da empresa e nos primeiros passos essenciais. O estilo visual deve ser profissional e claro, com uma narração confiante e instrutiva de um avatar de IA. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, proporcionando uma experiência de visualização consistente e de alta qualidade para uma primeira impressão envolvente em seus vídeos de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos com Avatar

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais com avatares de IA, transformando seu texto em conteúdo envolvente e de qualidade de estúdio para qualquer finalidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando sua mensagem em texto. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de "gerador de vídeos de IA" para converter seu roteiro em uma história visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom e estilo do seu vídeo explicativo.
3
Step 3
Personalize Sua Cena
Enriqueça seu vídeo com fundos, adereços e animações adequados. Utilize nossos "Modelos e cenas" para rapidamente preparar o cenário para sua mensagem, garantindo uma aparência e sensação profissionais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo
Uma vez satisfeito com sua criação, renderize e baixe seus novos "vídeos explicativos" em vários formatos de proporção. Compartilhe seu vídeo de alta qualidade em todas as suas plataformas para comunicar efetivamente sua mensagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Educacional e Cursos

.

Transforme facilmente informações complexas em vídeos explicativos claros e envolventes, acelerando a criação de cursos e alcançando diversos aprendizes globalmente com avatares de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen e seus extensos modelos de vídeo capacitam os usuários a produzir rapidamente vídeos explicativos de qualidade de estúdio. Com avatares de IA personalizáveis e robustas capacidades de texto para vídeo, criar conteúdo envolvente nunca foi tão fácil.

Posso personalizar os avatares de IA nos meus vídeos usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece opções significativas de personalização para avatares de IA. Isso permite que os usuários criem personagens únicos que se alinham perfeitamente com sua marca e mensagem, aumentando o impacto dos vídeos de marketing e integração.

Que tipos de vídeos a HeyGen pode me ajudar a criar?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA versátil, ideal para produzir uma ampla gama de conteúdos. Isso inclui vídeos de treinamento, campanhas de marketing dinâmicas, guias de integração abrangentes e vídeos explicativos envolventes, todos com avatares de IA realistas.

A HeyGen suporta a produção de vídeos em vários idiomas?

Absolutamente. A HeyGen suporta a conversão de texto para vídeo em mais de 100 idiomas. Isso permite que você gere narrações e legendas sem esforço, garantindo que seu conteúdo de vídeo impulsionado por IA alcance um público global amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo