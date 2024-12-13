Imagine um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar conteúdo profissional com facilidade. O estilo visual deve ser moderno e limpo, apresentando avatares de IA realistas para demonstrar os recursos do produto, complementados por uma voz de IA confiante e envolvente, tudo enquanto aproveita o poderoso recurso de avatares de IA do HeyGen para dar vida à mensagem.

Gerar Vídeo