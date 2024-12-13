Gerador de Explicadores de Avatar: Vídeo de IA Simplificado

Gere vídeos explicativos impressionantes com avatares de IA realistas, simplificando sua produção de vídeo para marketing, treinamento e redes sociais.

Crie um vídeo instrucional de 2 minutos para educadores de tecnologia e treinadores corporativos, demonstrando como eles podem usar facilmente um gerador de avatar de IA para produzir conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando diagramas animados, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e autoritária. Mostrando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, o vídeo destacará como o conteúdo falado é transformado sem esforço em uma apresentação dinâmica.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de apresentação dinâmica de 1 minuto voltado para desenvolvedores SaaS e equipes de TI corporativas, ilustrando o poder da integração de API do HeyGen para criar avatares de IA personalizados em escala. O vídeo deve adotar um estilo visual rápido, misturando trechos de código limpo com demonstrações de interface de usuário elegantes, sublinhado por uma voz animada e confiante. Enfatize o uso perfeito de avatares de IA para personalizar experiências de usuário.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de estudo de caso de 90 segundos projetado para gerentes de comunicação interna e profissionais de RH que buscam maneiras eficientes de produzir materiais de treinamento multilíngues. A estética visual deve ser amigável ao ambiente corporativo com avatares de IA diversos e profissionais, apoiados por uma geração de narração tranquilizadora e clara em vários idiomas. Utilize as Legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para uma força de trabalho global.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo de IA conciso de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing de produtos que introduzem um novo recurso de software. O estilo visual deve ser vibrante e moderno, utilizando gráficos em movimento envolventes e mídia de estoque atraente da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhado por uma voz amigável e informativa. Este prompt enfatiza o aproveitamento dos Modelos e cenas do HeyGen para criação de conteúdo rápida e de alta qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicadores de Avatar

Crie vídeos explicativos envolventes e profissionais com avatares movidos por IA em apenas alguns passos simples, transformando seu conteúdo sem esforço.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para servir como seu explicador especialista, tornando sua mensagem impactante.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro
Forneça seu roteiro, e nossa tecnologia avançada de texto-para-vídeo sincronizará automaticamente uma voz natural com o avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize Sua Cena de Vídeo
Enriqueça seu explicador selecionando entre vários modelos de vídeo, proporcionando uma base visual profissional e consistente para sua mensagem.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza seu vídeo explicativo de IA de alta qualidade, otimizado para várias plataformas e pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explicadores Médicos & de Saúde

.

Esclareça informações médicas complexas e eleve a educação em saúde por meio de vídeos explicativos de IA facilmente digeríveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que permite aos usuários criar conteúdo envolvente sem esforço usando avatares de IA realistas. Basta inserir seu roteiro, e a poderosa plataforma do HeyGen cuida do resto, transformando texto em vídeo cativante.

O HeyGen suporta avatares de IA personalizados e recursos avançados de voz?

Sim, o HeyGen se destaca em fornecer avatares de IA personalizados e capacidades sofisticadas de clonagem de voz, permitindo aos usuários criar gêmeos digitais únicos com vozes personalizadas. Sua robusta ferramenta de avatar de IA integra clonagem de voz para criação de conteúdo verdadeiramente único e técnico.

Quais ferramentas de edição estão disponíveis na plataforma do HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes e modelos de vídeo para agilizar seu processo de produção, do roteiro ao vídeo final. Você pode facilmente ajustar cenas, adicionar mídia e aplicar controles de marca para vídeos explicativos de IA de qualidade profissional.

O HeyGen permite a criação de vídeos multilíngues?

Absolutamente, o HeyGen suporta múltiplos idiomas para seus projetos de vídeo, garantindo que sua mensagem alcance um público global. Com geração avançada de texto-para-fala e narração, você pode localizar seus vídeos de IA sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo