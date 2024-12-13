Eleve o Treinamento com um Criador de Treinamento Empresarial com Avatares

Transforme o desenvolvimento de habilidades dos funcionários com treinamentos dinâmicos baseados em avatares, criados sem esforço através dos avatares de AI da HeyGen para mensagens de vídeo personalizadas.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de RH e profissionais de L&D, mostrando como seu criador de treinamento empresarial com avatares revoluciona a integração de novos funcionários. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando gráficos dinâmicos na tela para enfatizar os benefícios, complementados por uma narração amigável, mas autoritária. Demonstre a facilidade de usar os avatares de AI da HeyGen e a função de Texto-para-vídeo para produzir rapidamente conteúdos de treinamento envolventes e consistentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos para chefes de departamento e treinadores corporativos, ilustrando como seu Gerador de Vídeos de Treinamento com AI capacita o desenvolvimento de habilidades dos funcionários com conteúdo personalizado. Empregue um estilo visual moderno e elegante que destaque as vibrantes opções de personalização para Avatares Personalizáveis dentro dos Modelos e cenas da HeyGen, acompanhado por uma narração profissional energética e encorajadora. Mostre o impacto de experiências de aprendizado personalizadas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para equipes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, demonstrando o poder de um Agente de Vídeo para criar mensagens de vídeo personalizadas para um engajamento aprimorado com vídeos impulsionados por AI. O estilo visual deve ser amigável e conversacional, imitando um toque pessoal, aprimorado pelas capacidades eficientes de geração de Narração da HeyGen para entregar um áudio caloroso e claro. Destaque como comunicações personalizadas podem ser facilmente implementadas em escala.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para tecnólogos de aprendizagem e líderes de inovação, explorando o futuro do aprendizado experiencial através de treinamentos baseados em avatares impulsionados por AI generativa. O estilo visual deve ser futurista e sofisticado, usando animações sutis para transmitir conceitos complexos, tudo enquanto garante acessibilidade com as Legendas da HeyGen e uma entrega de áudio calma e visionária gerada via Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Este prompt deve inspirar o pensamento sobre metodologias de treinamento avançadas.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento Empresarial com Avatares

Capacite sua empresa com treinamentos baseados em avatares eficientes e escaláveis. Crie facilmente mensagens de vídeo profissionais e personalizadas para o desenvolvimento de habilidades e integração de funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva seu conteúdo e aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformá-lo em material de vídeo envolvente para seu Gerador de Vídeos de Treinamento com AI.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de AI da HeyGen para atuar como seu apresentador, garantindo um rosto consistente e relacionável para todas as suas iniciativas de treinamento.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seus vídeos com o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando os controles de branding da HeyGen, aprimorando seu engajamento de vídeo impulsionado por AI.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize e baixe seu conteúdo de treinamento de alta qualidade, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação da HeyGen para uma entrega perfeita durante a integração de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Assuntos Complexos

.

Simplifique conceitos empresariais intrincados em conteúdo de vídeo facilmente compreensível, garantindo melhor compreensão e aquisição de habilidades mais rápida para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI para criação de vídeos?

A HeyGen utiliza AI generativa avançada para transformar texto em vídeos dinâmicos, apresentando Avatares de AI realistas. Esta plataforma de engajamento de vídeo impulsionada por AI simplifica a criação de conteúdo profissional, tornando a produção complexa acessível.

A HeyGen pode criar Avatares de AI personalizáveis para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar Avatares de AI altamente personalizáveis, perfeitos para um Gerador de Vídeos de Treinamento com AI. Esta capacidade apoia treinamentos eficazes baseados em avatares, simplificando os processos de desenvolvimento de habilidades e integração de funcionários.

Quais são as capacidades da HeyGen para personalizar mensagens de vídeo?

A HeyGen oferece ferramentas robustas para criar mensagens de vídeo personalizadas, permitindo que os usuários gerem e personalizem roteiros de vídeo. Isso garante que cada mensagem ressoe especificamente com o público-alvo.

A HeyGen suporta várias opções de branding e exportação?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para manter a consistência da marca. Os usuários também podem utilizar redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação para se adequar a diversas plataformas, juntamente com legendas automáticas.

