Gerador de Treinamento Empresarial com Avatares: Escale seu L&D

Desenvolva eLearning impactante com facilidade. Utilize avatares de IA realistas para criar treinamentos envolventes e escaláveis para toda a sua empresa.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos mostrando como as equipes de L&D podem revolucionar o treinamento empresarial gerando avatares de IA personalizados. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com transições suaves entre as telas de personalização de avatares e uma narração clara e confiante. Destaque a capacidade dos avatares de IA do HeyGen e a facilidade de transformar um roteiro em um vídeo dinâmico com texto para vídeo, permitindo experiências de integração personalizadas e consistentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo energético de 30 segundos direcionado a pequenos empresários e treinadores ocupados, ilustrando o poder de transformar uma única imagem em um vídeo completo para atualizações rápidas de conteúdo. A estética visual deve ser vibrante e acelerada, acompanhada por uma trilha sonora animada e uma narração sucinta. Enfatize a utilização dos diversos modelos e cenas do HeyGen, juntamente com seu amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque, para criar rapidamente modelos de vídeo de treinamento envolventes sem tempo de produção extenso.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos projetado para corporações globais e desenvolvedores de eLearning, demonstrando como criar um gerador de cursos de IA que transcende barreiras linguísticas. A apresentação visual deve ser moderna e limpa, apresentando um avatar de IA falando perfeitamente em vários idiomas com legendas correspondentes. Mostre a geração de narração do HeyGen, destacando como é fácil alcançar um público global com conteúdo de treinamento diversificado e inclusivo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo criativo de 45 segundos voltado para equipes de marketing e criadores de conteúdo, destacando a liberdade artística para projetar, editar e animar avatares para conteúdo de vídeo dinâmico. O estilo visual deve ser ilustrativo e envolvente, acompanhado por música de fundo animada e uma narração amigável. Ilustre o poderoso recurso de avatares de IA do HeyGen, enfatizando como o gerador de vídeo de IA permite redimensionamento fácil de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas, capacitando possibilidades criativas infinitas.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento Empresarial com Avatares de IA

Capacite suas equipes de L&D a produzir rapidamente vídeos de treinamento personalizados e de alta qualidade com avatares de IA e automação inteligente. Simplifique seu eLearning empresarial.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA pré-construídos ou crie avatares de IA personalizados que representem perfeitamente sua marca e necessidades de treinamento.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Treinamento
Insira seu roteiro de treinamento, e nossa tecnologia avançada de texto para fala gerará automaticamente narrações com som natural para o avatar de IA escolhido.
3
Step 3
Personalize com Branding e Modelos
Enriqueça seu vídeo com modelos pré-desenhados, adicione a marca da sua empresa e incorpore mídia relevante para criar materiais de treinamento envolventes e consistentes.
4
Step 4
Gere e Distribua Seu Vídeo
Gere seu vídeo de treinamento final em vários formatos, pronto para uso imediato, ou integre-o perfeitamente ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) existente para fácil implantação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Educação de Tópicos Complexos Simplificada

.

Simplifique assuntos complexos e melhore a educação com avatares de IA, tornando informações intrincadas acessíveis e envolventes para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar avatares de IA personalizados para meu conteúdo?

O HeyGen capacita os usuários a construir seus próprios avatares de IA personalizados e a projetá-los, editá-los e animá-los com capacidades avançadas. Você pode criar personas digitais únicas para aprimorar seus vídeos, garantindo consistência de marca em todos os seus projetos criativos.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para aplicações diversas?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeo de IA tudo-em-um, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Seu editor robusto e modelos extensivos simplificam a criação de vídeos para marketing, eLearning e outras aplicações, tornando o conteúdo profissional acessível.

Os avatares de IA do HeyGen suportam a criação de conteúdo multilíngue?

Sim, os avatares de IA do HeyGen são projetados com suporte multilíngue, permitindo que você gere narrações e legendas em vários idiomas. Essa capacidade permite que você alcance facilmente um público global com conteúdo de vídeo localizado e profissional.

Os recursos do HeyGen ajudam na criação de vídeos de treinamento envolventes para empresas?

Com certeza, o HeyGen oferece um poderoso gerador de treinamento empresarial com avatares de IA, fornecendo ferramentas de criação de vídeo e modelos especificamente para equipes de L&D. Você pode criar facilmente cursos online e conteúdo de eLearning interativo, que pode ser integrado ao seu LMS existente.

