Crie um vídeo instrutivo conciso de 1 minuto demonstrando como os departamentos de RH podem aproveitar Avatares de IA para sessões de treinamento virtual envolventes e integração de funcionários simplificada. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando os avatares de IA da HeyGen com uma narração confiante e amigável, direcionado a gerentes de RH e de Aprendizado & Desenvolvimento que buscam aprimorar seus módulos de treinamento digital.

