Criador de Manual do Funcionário com Avatar: Vídeos de RH com IA

Simplifique atualizações de políticas e aumente o engajamento com manuais de vídeo dinâmicos, impulsionados por texto-para-vídeo avançado.

Crie um "Vídeo de Integração Virtual com IA" cativante de 60 segundos direcionado a novos contratados, usando um estilo visual amigável e profissional com uma narração clara e acolhedora. Este vídeo apresentará pontos essenciais da cultura da empresa, aproveitando os avatares realistas de IA da HeyGen para guiar os novos membros da equipe em sua jornada inicial e utilizando geração de narração para explicações cristalinas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo informativo de 45 segundos projetado para funcionários existentes, anunciando recentes "atualizações de políticas" com um estilo visual envolvente e conciso. Este "Criador de Vídeo de Atualização do Manual do Funcionário" garantirá que informações críticas sejam disseminadas de forma eficaz através da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, reforçada por legendas automáticas para melhorar a acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para profissionais de RH e proprietários de empresas, destacando o poder de um "criador de manual do funcionário com avatar" para otimizar fluxos de trabalho. Empregue um estilo visual animado com mídia de estoque vibrante, utilizando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen e amplo suporte a biblioteca/estoque de mídia, para destacar como isso simplifica a criação de um "Vídeo de IA" envolvente que cativa o público.
Prompt de Exemplo 3
Como você pode produzir um "vídeo explicativo" de 90 segundos focado em seções específicas dentro de um "manual do funcionário digital", como benefícios ou políticas de TI, destinado a todos os funcionários para aumentar o engajamento? Adote uma estética visual educacional e amigável com gráficos fáceis de entender, utilizando o texto-para-vídeo da HeyGen para articular detalhes complexos e empregando redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Manual do Funcionário com Avatar

Crie manuais de vídeo de funcionários e atualizações de políticas envolventes, impulsionados por IA, transformando texto em conteúdo visual dinâmico com avatares de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando o conteúdo do seu manual do funcionário ou atualizações de políticas. Nossa plataforma utiliza texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando seu material escrito em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para servir como seu apresentador virtual. Isso garante um guia profissional e consistente na tela para seu manual do funcionário digital, tornando a entrega de informações envolvente.
3
Step 3
Personalize a Aparência do Vídeo
Aplique os elementos de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, usando nossos controles intuitivos de branding. Isso garante que o vídeo do seu manual do funcionário esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de manual do funcionário impulsionado por IA. Use redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas de comunicação interna, simplificando atualizações de políticas e melhorando o engajamento no treinamento de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Complexas da Empresa

.

Aproveite o vídeo de IA para simplificar políticas e procedimentos de RH complexos, tornando-os facilmente digeríveis e acessíveis para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar a criação de manuais do funcionário com IA?

A HeyGen capacita organizações a criar "Vídeos de Manual do Funcionário com IA" envolventes usando "avatares de IA" a partir de texto. Esta solução "impulsionada por IA" simplifica o processo de desenvolvimento de um "manual do funcionário digital" moderno, tornando políticas complexas mais acessíveis e melhorando o engajamento no treinamento de funcionários.

A HeyGen pode melhorar nosso processo de integração e comunicação interna?

Com certeza. A HeyGen permite a criação de "Vídeos de Integração Virtual com IA" e "vídeos explicativos" dinâmicos com "Avatares de IA" realistas, aumentando significativamente a "comunicação interna" e o engajamento de novos contratados. Esta abordagem personalizada para "integração" ajuda a transmitir políticas da empresa de forma eficaz.

Como a HeyGen ajuda com atualizações de políticas e branding para vídeos de RH?

A HeyGen simplifica "atualizações de políticas" permitindo que você gere rapidamente novas "atualizações de vídeo de RH" com seu recurso "Criador de Vídeo de Atualização do Manual do Funcionário". Com controles de "branding" robustos e "modelos personalizáveis", seus vídeos refletem consistentemente a identidade da sua empresa e mantêm uma aparência profissional.

Quais recursos a HeyGen oferece para converter documentação de texto em vídeos de IA?

A HeyGen se destaca na conversão de "documentação de texto" em conteúdo de "Vídeo de IA" atraente através de suas capacidades avançadas de "texto-para-vídeo" e "geração de narração". Basta inserir seu "roteiro", e a IA da HeyGen produzirá um vídeo de alta qualidade completo com áudio e visuais sincronizados, adequado para qualquer seção de um "manual do funcionário".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo