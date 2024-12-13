A HeyGen se destaca na conversão de "documentação de texto" em conteúdo de "Vídeo de IA" atraente através de suas capacidades avançadas de "texto-para-vídeo" e "geração de narração". Basta inserir seu "roteiro", e a IA da HeyGen produzirá um vídeo de alta qualidade completo com áudio e visuais sincronizados, adequado para qualquer seção de um "manual do funcionário".