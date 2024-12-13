Gerador de Vídeos Educativos com Avatar para Cursos Envolventes

Crie rapidamente conteúdo educativo envolvente com avatares de IA profissionais que cativam seu público.

Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para novos contratados em um ambiente corporativo, demonstrando uma política complexa da empresa. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um avatar de IA amigável entregando uma narração clara e articulada, garantindo fácil compreensão para o público-alvo. Este vídeo utilizará efetivamente a plataforma de vídeo de IA para criação de conteúdo eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de produto de 60 segundos voltado para potenciais clientes interessados em uma nova ferramenta SaaS. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e moderno, apresentando avatares de IA realistas que mostram os benefícios do produto, apoiados por uma rica biblioteca de mídia/conteúdo de estoque para um visual polido. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter rapidamente o texto de marketing em uma narrativa envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de dica rápida de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, oferecendo conselhos sobre estratégias de marketing digital. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, complementado por uma trilha sonora animada, incentivando a ação dos criadores de conteúdo. Utilizar o recurso de templates & scenes do HeyGen agilizará a produção deste vídeo educativo com avatar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos para empresas internacionais, introduzindo novas regulamentações de conformidade em diferentes regiões. O estilo visual deve ser polido e acessível globalmente, com uma voz profissional e legendas/captions claras para atender a um público diversificado. Este recurso de suporte multilíngue, alimentado por avatares de IA, garante ampla compreensão e engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Educativos com Avatar

Transforme facilmente seu conteúdo educativo em vídeos animados envolventes e profissionais com avatares de IA realistas, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro Educativo
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento no editor de texto da plataforma. Nossa IA avançada converterá automaticamente seu texto em narrações com som natural, prontas para seu vídeo. Isso utiliza a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha o avatar de IA ideal de nossa extensa coleção para ser o porta-voz do seu vídeo. Esses avatares realistas proporcionam uma presença envolvente na tela e sincronizam automaticamente os lábios perfeitamente com seu roteiro, melhorando a retenção dos alunos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Cenas
Personalize seu vídeo com visuais envolventes adicionando de vários templates & scenes pré-desenhados. Incorpore mídia de apoio da biblioteca integrada para reforçar pontos-chave de aprendizado e manter o apelo visual ao longo do seu vídeo educativo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Educativo
Finalize seu conteúdo educativo, incluindo legendas/captions geradas automaticamente para máxima acessibilidade e engajamento. Uma vez concluído, exporte seu vídeo de alta qualidade no formato desejado, pronto para integração perfeita em sua plataforma de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

.

Transforme assuntos complexos em vídeos educacionais facilmente digeríveis e impactantes usando avatares de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para e-learning e negócios?

HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA avançada que simplifica a criação de conteúdo, especialmente para e-learning e vídeos explicativos de produtos. Permite aos usuários transformar texto em vídeo usando avatares de IA realistas e uma biblioteca de templates profissionais, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade de produção.

Posso criar avatares de IA personalizados ou realistas com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite a criação de avatares de IA altamente realistas para atuar como porta-voz do seu vídeo. Você pode até gerar um avatar personalizado de si mesmo, garantindo um toque pessoal e profissional para o seu conteúdo.

O HeyGen suporta produção de vídeos multilíngues e traduções?

Com certeza. O HeyGen oferece suporte robusto a múltiplos idiomas e traduções alimentadas por IA, permitindo que você alcance um público global. Você pode gerar narrações e garantir a precisão da sincronização labial para versões de seus vídeos em diversos idiomas.

Quais recursos o HeyGen oferece para edição de vídeo profissional e branding?

HeyGen oferece um conjunto de recursos para edição de vídeo profissional, incluindo templates personalizáveis e controles extensivos de branding. Você pode incorporar seu logotipo, ajustar cores e utilizar uma rica biblioteca de mídia para produzir vídeos explicativos de produtos polidos e outras comunicações empresariais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo