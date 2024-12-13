Criador de Vídeos para Recrutamento de Doadores: Atraia Mais Apoio

Gere vídeos profissionais de arrecadação de fundos com avatares de IA para personalizar pedidos de doação e aumentar o engajamento.

Imagine criar um vídeo personalizado de 45 segundos para atualizar doadores, projetado para seus apoiadores mais dedicados, apresentando um avatar de IA envolvente que transmite uma mensagem sincera. Esta peça visualmente acolhedora e narrada profissionalmente, aproveitando os avatares de IA da HeyGen, transmitiria efetivamente o impacto de suas contribuições, visando fomentar o engajamento contínuo e demonstrar progresso tangível ao seu público-alvo de doadores existentes e potenciais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos para arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos, começando com um modelo fácil de usar que capture a essência da sua causa. Esta apresentação esperançosa e envolvente, completa com uma narração profissional gerada usando HeyGen, deve conectar-se emocionalmente com um público amplo, ilustrando a necessidade urgente e mostrando como as contribuições fazem uma diferença real em um estilo visual atraente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo polido de 30 segundos demonstrando como personalizar pedidos de arrecadação de fundos de forma eficaz, direcionado a gerentes de marketing e diretores de desenvolvimento que buscam vídeos profissionais. Com visuais impactantes e áudio persuasivo, este vídeo destacaria o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para adicionar B-roll poderoso, garantindo uma conexão emocional forte que impulsiona doações e melhora o apelo geral da campanha.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 90 segundos orientado por histórias, utilizando um gerador de avatar de IA para apresentar um narrador avatar de IA que compartilha de forma convincente a jornada de um beneficiário. Destinado a criadores de conteúdo e gerentes de campanha, esta narrativa empática e visualmente atraente, aprimorada com a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para uma narração perfeita, deve articular claramente a missão da organização e seus resultados positivos, incentivando uma ressonância emocional mais profunda e apoio.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualizações de Doadores com Avatar

Transforme facilmente suas atualizações de doadores em mensagens de vídeo envolventes e personalizadas usando avatares de IA e modelos personalizáveis, fortalecendo conexões com seus apoiadores.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Atualização de Doadores
Comece colando seu roteiro personalizado de atualização de doadores na plataforma. Nosso recurso de "texto para vídeo a partir de roteiro" preparará automaticamente sua mensagem para uma narração envolvente de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Narrador Avatar de IA
Navegue e escolha entre uma seleção diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Você pode encontrar um avatar que melhor se adapte ao tom e estilo da sua organização.
3
Step 3
Personalize com Elementos de Marca
Aprimore seu vídeo incorporando a marca da sua organização, como logotipos e cores. Utilize "modelos personalizáveis" para garantir que sua mensagem seja profissional e alinhada à marca.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Finalize sua atualização personalizada de doadores e gere seu vídeo. Você pode então exportar sua criação com "renderização em HD e 4K" para reprodução nítida e clara em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspirar Apoio Contínuo dos Doadores

.

Desenvolva vídeos de avatar de IA inspiradores que motivem os doadores e fomentem um compromisso mais profundo com o importante trabalho da sua organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus esforços de vídeo de arrecadação de fundos?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de arrecadação de fundos envolventes com facilidade, aproveitando avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem. Você pode personalizar pedidos de doação de forma eficaz, produzindo vídeos profissionais que ressoam com potenciais doadores.

A HeyGen oferece ferramentas fáceis de usar para criar vídeos de conscientização para ONGs?

Sim, a HeyGen fornece modelos fáceis de usar e um processo simplificado para gerar vídeos impactantes de conscientização para ONGs. Basta inserir seu roteiro, e a tecnologia de texto para vídeo da HeyGen dará vida à sua mensagem.

Que tipo de narradores de avatar de IA posso usar para meus vídeos de recrutamento de doadores?

A HeyGen apresenta uma seleção diversificada de narradores de avatar de IA para atuar como seus porta-vozes para as necessidades do Criador de Vídeos para Recrutamento de Doadores. Esses avatares de IA podem entregar sua narração em vários idiomas, garantindo amplo alcance e engajamento para sua ONG.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece modelos personalizáveis extensivos e controles de branding para adaptar seus vídeos às suas necessidades específicas. Isso permite a geração de vídeos de ponta a ponta que se alinham perfeitamente com a identidade da sua organização, resultando em vídeos verdadeiramente profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo