Imagine transformar sua abordagem de treinamento em diversidade, equidade e inclusão com visuais envolventes. Este vídeo de 60 segundos, voltado para profissionais de RH e gerentes de L&D, deve apresentar um estilo visual profissional, mas acessível, com uma narração clara e calma em voz de IA, demonstrando como os poderosos avatares de IA da HeyGen podem dar vida a narrativas diversas, tornando tópicos complexos acessíveis e ressonantes para todos os funcionários.

Gerar Vídeo