Absolutamente, o gerador de vídeo de IA da HeyGen transforma conteúdo escrito em vídeos profissionais sem esforço, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeo para sessões de treinamento. Sua criação de vídeo nativa de prompt e legendas automáticas garantem um fluxo de trabalho simplificado e eficiente para todas as suas soluções de e-learning.