Gerador de Treinamento de Diversidade de Avatares: Crie Vídeos Inclusivos de DEI

Gere vídeos de treinamento de diversidade envolventes e soluções de e-learning para equipes de L&D e RH usando nossos versáteis avatares de IA.

Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para novos funcionários, introduzindo os conceitos básicos de diversidade e inclusão. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando avatares de IA diversos que apresentam conceitos-chave em um tom caloroso e autoritário, acompanhado por música de fundo inspiradora. Utilize a personalização flexível de avatares da HeyGen para garantir representação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos para gerentes e líderes de equipe, destacando um viés inconsciente crítico e oferecendo uma solução prática. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, usando cenas curtas e impactantes da biblioteca de templates e cenas da HeyGen, acompanhadas por uma narração energética e efeitos sonoros nítidos. Isso criará vídeos de treinamento sobre viés inconsciente que ressoam.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça de comunicação interna de 60 segundos para toda a organização, lançando uma nova iniciativa de DEI. O vídeo precisa de um estilo visual inspirador, incorporando elementos de marca personalizados e mídia vibrante da biblioteca de estoque, complementado por uma narração motivacional gerada com a capacidade de geração de narração da HeyGen e uma trilha musical encorajadora. Isso mostrará como o gerador de treinamento de diversidade de avatares melhora a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de encerramento conciso de 45 segundos para os alunos que completam um módulo de treinamento de diversidade, reforçando os principais aprendizados e fornecendo próximos passos acionáveis. Visualmente, deve ser reflexivo e limpo, apresentando um avatar de IA profissional que entrega um resumo, com pontos importantes enfatizados através de legendas geradas pela HeyGen, em um fundo musical instrumental calmante. Isso atua como um criador de avatar digital eficaz em ação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Diversidade de Avatares

Crie facilmente vídeos de treinamento de diversidade e inclusão envolventes com avatares de IA personalizáveis e poderosas ferramentas de criação de vídeo, transformando seu conteúdo em soluções profissionais de e-learning.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de treinamento de diversidade e inclusão. Nosso gerador transforma rapidamente seu conteúdo escrito em vídeos profissionais usando texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Diverso
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Você pode personalizar a aparência e a voz deles para atender às suas necessidades de treinamento, aproveitando nossa tecnologia avançada de avatares de IA.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Enriqueça seu vídeo adicionando visuais relevantes da biblioteca de mídia e gerando legendas para acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de diversidade e exporte-o com redimensionamento e exportações de proporção flexíveis, pronto para distribuição para sua equipe ou plataforma de e-learning, garantindo geração de vídeo de ponta a ponta.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre Conceitos de DEI com Contexto Histórico

.

Utilize a narrativa de vídeo de IA para apresentar conceitos complexos de DEI com contexto histórico envolvente, promovendo uma compreensão mais profunda.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de treinamento de diversidade?

A HeyGen serve como um poderoso Gerador de Vídeos de Treinamento de Diversidade, permitindo que equipes de L&D e RH criem rapidamente conteúdo de DEI impactante. Com avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, você pode produzir vídeos de treinamento de diversidade e inclusão de forma eficiente.

Que flexibilidade criativa a HeyGen oferece para conteúdo de DEI?

A HeyGen oferece amplo controle criativo através da personalização flexível de avatares e uma ampla gama de templates e cenas. Isso permite que você projete personas digitais envolventes e crie vídeos de treinamento sobre viés inconsciente que mantêm a consistência da marca.

O gerador de vídeo de IA da HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo para sessões de treinamento?

Absolutamente, o gerador de vídeo de IA da HeyGen transforma conteúdo escrito em vídeos profissionais sem esforço, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeo para sessões de treinamento. Sua criação de vídeo nativa de prompt e legendas automáticas garantem um fluxo de trabalho simplificado e eficiente para todas as suas soluções de e-learning.

Como a HeyGen apoia o alcance global para vídeos de treinamento de diversidade e inclusão?

As capacidades multilíngues da HeyGen permitem que você expanda o alcance do seu curso de DEI globalmente, criando instrutores de IA diversos para vários públicos. Isso garante que seus vídeos de treinamento de diversidade e inclusão sejam acessíveis e impactantes em todo o mundo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo