Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a profissionais de TI em empresas de médio porte, explicando como aproveitar um gerador de treinamento em cibersegurança com avatares para um treinamento eficaz de conscientização em segurança. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando avatares de IA realistas demonstrando as melhores práticas, acompanhados por uma narração autoritária, mas envolvente. Utilize a capacidade de "AI avatars" da HeyGen para dar vida aos cenários de treinamento.

