Crie um vídeo cativante de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, apresentando como eles podem facilmente se tornar criadores de avatar para atendimento ao cliente. O estilo visual e de áudio deve ser animado e profissional, com texto vibrante na tela e uma narração amigável, demonstrando a simplicidade de criar um avatar de IA usando a capacidade de texto para vídeo a partir de um roteiro para transformar texto básico em um humano digital envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos voltado para gerentes de suporte ao cliente e profissionais de CX, ilustrando o poder do atendimento ao cliente personalizado entregue por humanos digitais. Este vídeo deve adotar uma estética visual empática e limpa, apresentando vários cenários de interação com o cliente com uma voz calma e informativa, enfatizando como os templates e cenas do HeyGen, combinados com a geração de narração, capacitam o engajamento dinâmico do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para equipes de vendas corporativas e tomadores de decisão de TI, destacando a eficiência do suporte ao cliente impulsionado por IA, especialmente suas capacidades de suporte multilíngue. O estilo visual deve ser acelerado e focado em tecnologia, com uma voz confiante e autoritária, demonstrando como as respostas em tempo real são aprimoradas por meio de legendas integradas e otimizadas para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos projetado para agências de marketing e criadores de conteúdo, focando na liberdade criativa para personalizar seu avatar e gerar vídeos que melhorem a experiência do usuário. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e altamente personalizável, com cortes rápidos e uma voz energética, mostrando as diversas opções disponíveis na biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen e avatares de IA para produzir representantes de marca únicos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Avatar para Atendimento ao Cliente

Crie experiências de atendimento ao cliente envolventes e impulsionadas por IA com avatares humanos digitais, melhorando a interação do usuário e a eficiência do suporte.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de IA Personalizado
Comece selecionando ou criando um "Avatar de IA Personalizado" único para representar visualmente sua marca, aproveitando o recurso avançado de avatares de IA do HeyGen.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Serviço
Insira seu diálogo de atendimento ao cliente. A capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen dará vida às palavras do seu avatar, permitindo uma "IA conversacional" fluida.
3
Step 3
Personalize Sua Interação
Aprimore o desempenho do seu avatar com os "Controles de Branding" do HeyGen para uma experiência otimizada, garantindo um "engajamento do cliente" perfeito.
4
Step 4
Exporte Seu Humano Digital
Finalize e baixe seu vídeo de suporte ao cliente impulsionado por IA, pronto para engajar clientes de forma eficaz como um "humano digital", utilizando o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen.

Promova Soluções de Atendimento ao Cliente com IA

Gere anúncios de vídeo impactantes usando avatares de IA para promover suas ofertas de atendimento ao cliente impulsionadas por IA de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas operações de atendimento ao cliente?

O HeyGen capacita as empresas a revolucionar seu "atendimento ao cliente" ao implantar "avatares de IA" realistas. Esses agentes de "suporte ao cliente impulsionados por IA" fornecem assistência instantânea, melhorando significativamente o "engajamento do cliente" e a eficiência operacional.

Posso criar Avatares de IA Personalizados com o HeyGen para combinar com minha marca?

Com certeza. O HeyGen permite que você projete "Avatares de IA Personalizados" que representam perfeitamente a identidade da sua marca. Você pode "personalizar seu avatar" para atuar como um porta-voz "humano digital" único para "atendimento ao cliente personalizado".

Quais são os principais benefícios de usar o humano digital do HeyGen para suporte?

Utilizar um "humano digital" do HeyGen como um "assistente virtual de atendimento ao cliente" oferece inúmeras vantagens, incluindo fornecer "respostas em tempo real" e interações consistentes e de alta qualidade. Essa abordagem eleva a "experiência do usuário" e permite um suporte escalável e eficiente.

Como os avatares de IA do HeyGen geram vídeos para diversas aplicações?

A plataforma inovadora do HeyGen usa "avatares de IA" para facilmente "gerar vídeos" a partir de roteiros de texto simples para vários propósitos, incluindo "marketing" e treinamento. Essa capacidade torna simples a criação de conteúdo envolvente, indo além das interações tradicionais de "atendimento ao cliente".

