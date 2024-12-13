Imagine um vídeo instrucional de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, demonstrando como eles podem elevar seus "vídeos de atendimento ao cliente" de forma fácil utilizando o HeyGen. Este vídeo brilhante, moderno e encorajador, com uma narração clara e amigável, guiaria os espectadores a "criar seu próprio avatar de IA" usando o recurso intuitivo "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, mostrando personalização rápida e resultados profissionais.

