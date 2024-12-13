Crie um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de relações públicas, demonstrando como usar o HeyGen como um Criador de Vídeos de Comunicação de Crise para entregar mensagens urgentes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA transmitindo uma mensagem tranquilizadora com uma narração clara e autoritária. Destaque a facilidade de gerar este vídeo diretamente de um roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Gerar Vídeo