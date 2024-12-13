Produza um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a educadores aspirantes e empreendedores de e-learning, mostrando como o Gerador de Avatar AI simplifica a criação de cursos online. O estilo visual deve ser brilhante e inspirador, usando música de fundo motivadora, enquanto uma narração clara de AI explica a facilidade de criar conteúdo envolvente. Destaque o processo fluido de transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando os avatares AI da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Gerar Vídeo