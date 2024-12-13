Criador de Vídeos Corporativos com Avatar: Crie Vídeos de IA Instantaneamente

Crie instantaneamente vídeos profissionais com Avatar de IA usando nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro, engajando seu público mais rápido do que nunca.

524/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para departamentos de treinamento corporativo e profissionais de RH, um vídeo explicativo de 90 segundos destacará como um criador de vídeos corporativos com avatar pode revolucionar as comunicações internas. Este vídeo deve apresentar uma estética visual profissional, mas amigável, usando uma narração clara e articulada de um porta-voz digital gerado com o recurso robusto de avatares de IA do HeyGen, ilustrando sua aplicação na criação de materiais de treinamento consistentes e de alta qualidade ou mensagens de boas-vindas.
Prompt de Exemplo 2
Empreendedores e proprietários de pequenas empresas que buscam personalizar a presença de sua marca se beneficiarão de um vídeo abrangente de 2 minutos explorando como 'clonar-se' com IA avançada. Este prompt exige um estilo visual dinâmico e personalizado, demonstrando a transformação da semelhança de um usuário em um Avatar de IA realista, amplificado pela poderosa geração de narração do HeyGen, permitindo uma narrativa de marca única e conexão com seu público.
Prompt de Exemplo 3
Voltado para criadores de conteúdo e educadores com orçamento limitado, este vídeo animado de 45 segundos visa mostrar a rapidez e acessibilidade de um gerador de vídeo com avatar de IA gratuito. O estilo visual deve ser acelerado e demonstrativo, usando música de fundo animada para enfatizar resultados rápidos, destacando como os usuários podem facilmente utilizar os extensos modelos e cenas do HeyGen para converter uma imagem em vídeo de IA, tornando a criação de conteúdo profissional acessível a todos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Corporativos com Avatar

Produza vídeos corporativos profissionais com avatares movidos por IA e uma interface amigável para melhorar a comunicação da sua marca.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione na biblioteca diversificada de avatares de IA do HeyGen, incluindo opções de estoque ou personalizadas, para encontrar o porta-voz digital perfeito para sua mensagem corporativa.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Insira seu roteiro no editor baseado em texto, e a IA do HeyGen gerará narrações com som natural, transformando seu texto em palavras faladas envolventes.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre a identidade da sua empresa aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando os controles intuitivos de branding do HeyGen, garantindo consistência visual em seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Entregue
Finalize seu vídeo e utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para preparar seu vídeo corporativo profissional para compartilhamento perfeito em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Comunique efetivamente os triunfos dos clientes e construa confiança transformando histórias de sucesso em vídeos envolventes com avatar de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de IA?

O HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que permite criar vídeos de IA facilmente com avatares de IA de aparência profissional. Você pode transformar seus roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem precisar de equipamentos de produção complexos.

Quais tecnologias avançadas alimentam os avatares de IA do HeyGen?

O HeyGen utiliza IA sofisticada para gerar avatares de vídeo de IA realistas com movimentos faciais e gestos expressivos. Isso inclui tecnologia avançada de Clone de Voz de IA para garantir áudio natural e sincronizado para seu porta-voz digital.

O HeyGen suporta personalização de marca para meus vídeos?

Sim, o HeyGen permite que você mantenha a consistência da sua marca incorporando logotipos personalizados e cores da marca em seus vídeos. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos corporativos com avatar ideal para comunicações profissionais.

Posso gerar vídeos com avatar de IA a partir de texto?

Com certeza. Com o editor baseado em texto intuitivo do HeyGen, você pode criar vídeos com Avatar de IA sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e nossos avatares falantes entregarão sua mensagem com narrações envolventes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo