Criador de Vídeos de Cultura Corporativa: Aumente o Engajamento dos Funcionários
Crie avatares de IA personalizados com o HeyGen para contar histórias envolventes da empresa, promover comunicações internas e definir sua cultura corporativa única.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de marca empregadora de 45 segundos voltado para potenciais candidatos a emprego, ilustrando o espírito vibrante da sua cultura corporativa. Empregue uma estética visual inspiradora e moderna com uma narração animada, e integre os avançados avatares de IA do HeyGen para representar seus avatares de marca de forma autêntica.
Produza uma atualização concisa de 30 segundos para comunicações internas para funcionários existentes, transmitindo notícias corporativas essenciais com clareza. Adote um estilo visual limpo e acessível e uma narração confiante, impulsionada pela geração de narração do HeyGen para garantir uma mensagem consistente entregue por um avatar de IA personalizado.
Desenhe um vídeo de 60 segundos celebrando os valores centrais da sua empresa para todos os funcionários e partes interessadas externas, posicionando sua organização como um criador de cultura corporativa de destaque. Apresente um design visual autêntico e inspirador apoiado por uma narração calorosa, e melhore a acessibilidade com legendas do HeyGen, apresentando um apresentador virtual dinâmico.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Melhore a integração de funcionários e o aprendizado contínuo com vídeos dinâmicos de avatar de IA, tornando o treinamento mais envolvente e memorável para sua equipe.
Inspire e motive o público com vídeos motivacionais.
Entregue mensagens de liderança envolventes e reforce os valores centrais da empresa por meio de vídeos impulsionados por IA que promovem uma cultura corporativa positiva e unificada.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de cultura corporativa e marca empregadora?
O HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes de cultura corporativa e marca empregadora usando avatares de IA realistas e capacidades intuitivas de texto para vídeo. Isso permite um conteúdo de vídeo consistente e envolvente para mostrar os valores da sua empresa e promover uma cultura corporativa forte.
O que torna os avatares de IA personalizados do HeyGen ideais para uma mensagem de marca consistente?
O HeyGen permite a criação de avatares de IA personalizados que atuam como apresentadores virtuais, garantindo uma identidade digital consistente em todas as suas comunicações em vídeo. Esses avatares de marca podem ser adaptados para refletir seus visuais e mensagens de marca, escalando sua produção sem esforço.
O HeyGen pode simplificar os processos de comunicação interna e integração de funcionários?
Absolutamente, o HeyGen é uma ferramenta poderosa para comunicações internas e integração de funcionários, permitindo que você gere rapidamente materiais de treinamento envolventes e vídeos de integração. Aproveite os Agentes de Vídeo de IA para entregar mensagens consistentes a novos contratados ou para atualizações em toda a empresa.
Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo de vídeo multilíngue para um público global?
O HeyGen facilita a produção de conteúdo de vídeo multilíngue permitindo que seus avatares de IA falem em vários idiomas com narração de IA. Essa escalabilidade global garante que suas mensagens ressoem com públicos diversos em todo o mundo, refletindo várias culturas e valores.