Gerador de Cultura Corporativa com Avatares para Engajar Equipes
Eleve o engajamento dos funcionários e otimize as comunicações internas para equipes de RH usando poderosos avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos contratados, onde um avatar de IA personalizado, projetado para incorporar uma cultura de empresa acolhedora, apresenta valores-chave em um estilo visual moderno e informativo, utilizando efetivamente os Modelos e cenas do HeyGen para geração rápida de vídeos.
Desenvolva um vídeo promocional de 60 segundos direcionado a equipes de marketing, mostrando como economizar tempo criando rapidamente explicativos de produtos; um avatar de IA entrega uma mensagem dinâmica e persuasiva, com pontos cruciais destacados por Legendas para maior alcance.
Desenhe um vídeo conceitual criativo de 30 segundos para criadores de conteúdo, ilustrando as vastas possibilidades de personalização de avatares para diversas mensagens de marca, entregue por um avatar de IA divertido cujo roteiro é transformado em vídeo de forma fluida usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Treinamento e Desenvolvimento de Funcionários.
Aprimore o aprendizado corporativo criando módulos de treinamento liderados por avatares de IA envolventes, melhorando a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades dos funcionários.
Otimize a Integração e Cursos Internos.
Desenvolva cursos abrangentes de integração e treinamento interno mais rapidamente com avatares de IA, garantindo mensagens consistentes e acessibilidade global para os funcionários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar um avatar de IA personalizado?
O HeyGen permite que você projete seu próprio avatar de IA personalizado, oferecendo amplas opções de personalização de avatares para combinar com o estilo único da sua marca. Isso garante que seus vídeos de Avatar de IA estejam perfeitamente alinhados com sua visão criativa sem a necessidade de filmagem.
O que é o recurso Texto-para-vídeo a partir de um roteiro do HeyGen?
O recurso Texto-para-vídeo a partir de um roteiro do HeyGen revoluciona a geração de vídeos ao transformar conteúdo escrito em vídeos envolventes de Avatar de IA sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo de vídeo profissional instantaneamente, fornecendo uma poderosa ferramenta criativa.
O HeyGen oferece modelos para auxiliar na geração de vídeos?
Sim, o HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais para otimizar seu processo de geração de vídeos. Esses layouts pré-desenhados simplificam a criação de vídeos de Avatar de IA de alta qualidade, aprimorando sua produção criativa e eficiência.
O HeyGen pode produzir avatares de IA realistas para meu conteúdo?
O HeyGen é especializado em criar avatares de IA incrivelmente realistas que dão vida às suas mensagens em seus vídeos de Avatar de IA. Nossa tecnologia avançada garante uma geração de vídeo altamente realista, perfeita para uma ampla gama de aplicações criativas e comunicações internas.