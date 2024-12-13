Gerador de Cultura Corporativa com Avatares para Engajar Equipes

Eleve o engajamento dos funcionários e otimize as comunicações internas para equipes de RH usando poderosos avatares de IA.

Produza um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para equipes de RH, apresentando um avatar de IA profissional explicando uma nova iniciativa de bem-estar da empresa com um estilo de áudio claro e motivador, facilmente gerado usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para aumentar o engajamento dos funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos contratados, onde um avatar de IA personalizado, projetado para incorporar uma cultura de empresa acolhedora, apresenta valores-chave em um estilo visual moderno e informativo, utilizando efetivamente os Modelos e cenas do HeyGen para geração rápida de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional de 60 segundos direcionado a equipes de marketing, mostrando como economizar tempo criando rapidamente explicativos de produtos; um avatar de IA entrega uma mensagem dinâmica e persuasiva, com pontos cruciais destacados por Legendas para maior alcance.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conceitual criativo de 30 segundos para criadores de conteúdo, ilustrando as vastas possibilidades de personalização de avatares para diversas mensagens de marca, entregue por um avatar de IA divertido cujo roteiro é transformado em vídeo de forma fluida usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Cultura Corporativa com Avatares

Potencialize suas comunicações internas e o engajamento dos funcionários com vídeos personalizados de avatares de IA realistas, sem necessidade de filmagem.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada ou utilize nosso "gerador de avatar de IA" para criar uma persona digital que personifique perfeitamente a identidade única da sua organização.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira o texto desejado, e nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro" transformará automaticamente sua mensagem escrita em conteúdo falado realista para seu avatar.
3
Step 3
Aplique Branding & Modelos
Personalize a estética do seu vídeo aplicando "modelos" profissionais e utilizando controles de cena para garantir consistência de marca e comunicações internas eficazes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize e baixe seus vídeos de "Avatar de IA" de alta qualidade para distribuição perfeita em vários canais de comunicação interna, aumentando o engajamento dos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore as Comunicações Internas

.

Produza comunicações internas envolventes e vídeos motivacionais com avatares de IA personalizados, promovendo uma cultura corporativa positiva e conexões mais fortes entre os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar um avatar de IA personalizado?

O HeyGen permite que você projete seu próprio avatar de IA personalizado, oferecendo amplas opções de personalização de avatares para combinar com o estilo único da sua marca. Isso garante que seus vídeos de Avatar de IA estejam perfeitamente alinhados com sua visão criativa sem a necessidade de filmagem.

O que é o recurso Texto-para-vídeo a partir de um roteiro do HeyGen?

O recurso Texto-para-vídeo a partir de um roteiro do HeyGen revoluciona a geração de vídeos ao transformar conteúdo escrito em vídeos envolventes de Avatar de IA sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo de vídeo profissional instantaneamente, fornecendo uma poderosa ferramenta criativa.

O HeyGen oferece modelos para auxiliar na geração de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais para otimizar seu processo de geração de vídeos. Esses layouts pré-desenhados simplificam a criação de vídeos de Avatar de IA de alta qualidade, aprimorando sua produção criativa e eficiência.

O HeyGen pode produzir avatares de IA realistas para meu conteúdo?

O HeyGen é especializado em criar avatares de IA incrivelmente realistas que dão vida às suas mensagens em seus vídeos de Avatar de IA. Nossa tecnologia avançada garante uma geração de vídeo altamente realista, perfeita para uma ampla gama de aplicações criativas e comunicações internas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo