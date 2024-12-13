Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de RH explicando como o gerador de vídeos AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes sobre resolução de conflitos. O estilo visual deve ser limpo, profissional e demonstrativo, apresentando avatares AI realistas interagindo em um ambiente de trabalho, acompanhado por uma narração clara e autoritária gerada diretamente de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Gerar Vídeo