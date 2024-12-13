Criador de Atualização de Conformidade com Avatar: Simplifique o Treinamento

Transforme tópicos complexos de conformidade em vídeos envolventes usando nossos avançados avatares de IA.

Crie um vídeo de treinamento corporativo envolvente de 45 segundos para novos funcionários, usando um avatar de IA amigável para apresentar diretrizes essenciais de conformidade. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com geração de narração clara, tornando tópicos complexos de conformidade fáceis de entender, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para produzir rapidamente este criador de atualização de conformidade com avatar.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de treinamento de conformidade de 60 segundos especificamente para oficiais de conformidade de TI e funcionários que lidam com dados sensíveis, enfatizando protocolos de segurança críticos como Conformidade SOC 2 e GDPR. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA personalizado em um ambiente sério e profissional com visuais orientados por dados, utilizando as Legendas da HeyGen para acessibilidade e Modelos & cenas dinâmicas para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para uma força de trabalho global, projetado para entregar uma mensagem concisa sobre engajamento dos funcionários, usando visuais vibrantes e um tom animado. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo para gerar suporte multilíngue sem esforço, garantindo que todos os funcionários recebam vídeos de treinamento corporativo claros, independentemente de sua localização.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo rápido e impactante de 15 segundos para gerentes de comunicações internas disseminarem atualizações essenciais de treinamento e lembretes de segurança. O estilo visual deve ser moderno e direto, incorporando visuais de suporte da Biblioteca de mídia/estoque relevantes, e aproveitando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen para visualização ideal em várias plataformas, apresentando um avatar de IA profissional com geração de narração clara.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Atualização de Conformidade com Avatar

Crie vídeos de treinamento de conformidade envolventes de forma eficiente com avatares de IA e recursos automatizados para garantir que sua equipe permaneça informada e em conformidade.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de conformidade ou um roteiro preparado no editor. Nossa plataforma converte instantaneamente seu texto em uma narração natural, formando a base dos seus vídeos de treinamento de conformidade.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser seu apresentador de conformidade. Esses avatares de IA entregarão sua mensagem com expressões e movimentos naturais, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Branding e Elementos
Personalize seu vídeo de atualização com os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos, cores e música de fundo. Isso garante consistência de marca em todo o conteúdo de treinamento de funcionários.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de atualização de conformidade e exporte-o facilmente para distribuição. Utilize a integração com LMS para implantação perfeita na sua plataforma de e-learning, garantindo amplo acesso da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Conceitos Complexos de Conformidade

.

Transforme tópicos complexos de conformidade em vídeos educacionais facilmente digeríveis e impactantes para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes?

Os avatares de IA e as capacidades de Texto-para-Vídeo da HeyGen capacitam os usuários a transformar roteiros em vídeos de treinamento de conformidade profissionais e envolventes rapidamente. Isso permite a criação eficiente de conteúdo crucial de treinamento de funcionários e e-learning sem a necessidade de produção complexa.

A HeyGen pode personalizar avatares de IA e branding para conteúdo de conformidade?

Sim, a HeyGen oferece suporte a avatares de IA personalizados e controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento de conformidade estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa, tornando tópicos complexos de conformidade mais digeríveis e consistentes com a marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para treinamento de conformidade global?

A HeyGen facilita o treinamento de conformidade global com suporte multilíngue e legendas automáticas para todos os vídeos. Esses recursos garantem que seus protocolos de segurança críticos e treinamento de funcionários alcancem efetivamente uma força de trabalho global e diversificada.

A HeyGen fornece modelos dinâmicos para vários cenários de conformidade?

A HeyGen oferece modelos e cenas dinâmicas, juntamente com seu motor de Texto-para-Vídeo, para produzir rapidamente conteúdo de criador de atualização de conformidade com avatar. Isso simplifica o processo de atualização para tópicos complexos de conformidade, facilitando a geração de novas atualizações de treinamento à medida que as regulamentações evoluem.

