Gerador de Atualização de Conformidade com Avatar: Crie Treinamentos Envolventes

Crie rapidamente vídeos de treinamento de conformidade envolventes e aumente o engajamento dos funcionários com nossos avatares de IA inteligentes.

Produza um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos direcionado a novos funcionários ou aqueles que precisam de uma rápida atualização de políticas, demonstrando como um avatar de IA personalizado pode oferecer uma atualização de conformidade personalizada. O estilo visual deve ser profissional e amigável, com uma geração de narração clara e concisa, garantindo um tom acolhedor para informações essenciais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para gerentes de RH e coordenadores de treinamento, ilustrando o processo contínuo de transformar documentos de políticas existentes em vídeos dinâmicos de treinamento de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, limpo e educativo, destacando o poder do Texto-para-vídeo a partir de roteiro, juntamente com vários Modelos e cenas para otimizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para equipes de comunicação interna e especialistas em L&D, destacando o uso inovador da IA generativa para aumentar o engajamento dos funcionários no treinamento de conformidade. O vídeo deve apresentar visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque e legendas claras, mantendo um estilo audiovisual energético e inclusivo para capturar a atenção.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo corporativo polido de 75 segundos destinado a executivos corporativos e oficiais de conformidade, mostrando a eficiência e o profissionalismo do Gerador de Avatar de IA para disseminação crítica de políticas. O estilo visual deve ser autoritário e impactante, enfatizando como os avatares de IA da HeyGen contribuem significativamente para a economia de custos, com demonstrações de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualização de Conformidade com Avatar

Gere vídeos de treinamento de conformidade impactantes de forma rápida e fácil, aproveitando avatares de IA e ferramentas de edição intuitivas para um acabamento profissional.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser o apresentador profissional da sua atualização de conformidade, garantindo uma experiência visual envolvente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Basta colar seu conteúdo de conformidade, e nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá seu texto em uma narração com som natural para o avatar escolhido.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Melhore seu vídeo utilizando controles de marca para adicionar o logotipo da sua empresa, cores da marca e selecionar cenas ou mídia de fundo apropriadas para um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Atualização
Gere seus vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade usando nosso recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, prontos para distribuição à sua equipe ou integração com seu LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Conformidade

.

Descomplique regras e políticas de conformidade complexas em atualizações de vídeo facilmente compreensíveis usando avatares de IA para uma comunicação mais clara.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita a geração criativa de avatares de IA para vídeos?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de avatar personalizados com expressões faciais altamente realistas e personalização flexível de avatares. Nosso avançado Gerador de Avatar de IA transforma texto em avatares digitais envolventes, tornando a criação de vídeos acessível para qualquer criador de conteúdo.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para transformar texto em vídeo?

A plataforma de texto-para-vídeo da HeyGen oferece uma experiência contínua para transformar roteiros em vídeos brilhantes. Os usuários podem aproveitar modelos de vídeo personalizáveis, cenas diversas e capacidades avançadas de sincronização labial para criar conteúdo envolvente com facilidade.

Posso personalizar os elementos visuais e a marca dos meus vídeos com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização visual, incluindo personalização de fundo e controles de marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua visão criativa.

Como a HeyGen pode melhorar meu fluxo de trabalho de produção de vídeo?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos ao fornecer uma interface amigável para gerar vídeos de alta qualidade rapidamente. Com recursos como geração de narração e legendas, você pode produzir conteúdo profissional de forma eficiente e aumentar o engajamento dos funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo