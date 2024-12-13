Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, mostrando como um avatar de IA pode atuar como um assistente de coaching instantâneo. O estilo visual deve ser profissional e envolvente, com uma narração clara demonstrando o avatar fornecendo feedback 1:1 em tempo real. Enfatize a facilidade de implantação usando os avatares de IA da HeyGen para capacitar os funcionários e otimizar o desenvolvimento.

