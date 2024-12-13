Avatar de AI para Integração em Clínicas: Melhore a Experiência do Paciente

Simplifique a educação do paciente e o treinamento de funcionários com vídeos de integração personalizados, impulsionados pelos avatares de AI da HeyGen.

Desenvolva um vídeo atraente de 1 minuto voltado para Gerentes de TI de Clínicas e Administradores de Saúde, mostrando como um avatar clínico de AI da HeyGen pode simplificar os processos de integração de EHR e EMR. O estilo visual deve ser elegante, moderno e demonstrar um fluxo de dados contínuo, acompanhado por uma narração profissional, calma e informativa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente explicações técnicas precisas e destacar os avatares de AI personalizáveis para uma marca consistente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional envolvente de 90 segundos projetado para Departamentos de RH de Hospitais e Coordenadores de Treinamento, ilustrando a eficiência na produção de vídeos de integração para treinamento de funcionários usando a HeyGen. Empregue um estilo visual claro, brilhante e encorajador com música de fundo animada para manter o engajamento, complementando uma narração amigável. Enfatize os recursos de Geração de Narração e Legendas/legendas da HeyGen para apoiar a Comunicação Multilíngue abrangente para uma equipe diversificada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo amigável de 45 segundos para Equipes de Marketing de Clínicas e Especialistas em Relações com Pacientes, demonstrando como o criador de vídeos de AI da HeyGen simplifica a criação de conteúdo educacional de alta qualidade para pacientes. O estilo visual deve ser convidativo, colorido e fácil de entender, acompanhado por uma narração empática e música suave e reconfortante. Destaque a facilidade de uso com Modelos e cenas pré-construídos e o amplo suporte de biblioteca de Mídia/estoque para rapidamente preencher visuais envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo confiável de 60 segundos para Oficiais de Conformidade de Clínicas e Gerentes de Prática, detalhando como a HeyGen apoia a integração de pacientes em conformidade com a HIPAA com conteúdo seguro e confiável. O estilo visual deve ser profissional, limpo e inspirar confiança, com uma narração clara e autoritária explicando as medidas de conformidade. Mostre os avatares de AI profissionais e suas opções de personalização, juntamente com a flexibilidade de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Integração de Avatar em Clínicas

Simplifique a integração de pacientes e o treinamento de funcionários com vídeos personalizados gerados por AI, garantindo comunicação clara e consistente em sua clínica.

1
Step 1
Crie Vídeos Envolventes com Avatares de AI
Comece digitando seu roteiro de integração de pacientes ou treinamento de funcionários. Nossa tecnologia avançada de texto-para-vídeo, combinada com avatares de AI realistas, transforma suas palavras em conteúdo de vídeo profissional e envolvente.
2
Step 2
Personalize com Modelos e Branding
Escolha a partir de uma biblioteca de modelos prontos para uso, projetados para vários cenários clínicos. Aplique facilmente a identidade visual da sua clínica, incluindo logotipos e esquemas de cores, para manter uma aparência profissional consistente.
3
Step 3
Aumente a Acessibilidade com Legendas
Garanta que sua mensagem alcance diversas populações de pacientes adicionando facilmente legendas profissionais aos seus vídeos, melhorando a compreensão e a inclusão.
4
Step 4
Exporte e Integre Vídeos Sem Esforço
Finalize seu vídeo e exporte-o em proporções de aspecto ideais para qualquer plataforma. Integre esses vídeos de integração envolventes em seu EHR/EMR, portais de pacientes ou módulos de treinamento com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale o Conteúdo Educacional da Clínica

Produza extensos cursos de vídeo de AI para educar de forma eficiente mais pacientes e funcionários, ampliando o alcance e o impacto.

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos de AI da HeyGen simplifica a criação de conteúdo?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de avatares de AI e capacidades de texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Este poderoso criador de vídeos de AI simplifica todo o processo de produção, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais de forma rápida e eficiente.

A HeyGen suporta o manuseio seguro de dados sensíveis como dados de pacientes?

Sim, a HeyGen é projetada com recursos de segurança robustos para garantir a criação de vídeos em conformidade com a HIPAA, particularmente para setores que envolvem dados sensíveis. Nossa plataforma apoia o desenvolvimento seguro de soluções de avatares de AI clínicos, tornando-a adequada para integração e educação de pacientes.

Quais recursos avançados de comunicação a HeyGen oferece para alcance global?

A HeyGen facilita a Comunicação Multilíngue sem interrupções através de suas diversas opções de voz e suporta integração com AI conversacional para experiências de vídeo interativas. As empresas também podem aproveitar o Acesso à API para incorporar as poderosas capacidades de geração de vídeo da HeyGen diretamente em suas plataformas existentes, ampliando o alcance global.

A HeyGen pode integrar-se com sistemas existentes para aumentar a produtividade?

Absolutamente, a HeyGen fornece Acesso à API robusto, permitindo uma integração perfeita com seus fluxos de trabalho e plataformas atuais. Esta capacidade contribui significativamente para a produtividade acelerada, permitindo a criação eficiente de diversos conteúdos de vídeo, incluindo módulos de treinamento de funcionários e comunicações internas.

