Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing energético de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como elevar sua presença online. O vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico com música de fundo animada e aproveitar a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro para criar rapidamente conteúdo atraente com um avatar de IA personalizado, tornando os vídeos de marketing simples e eficazes.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para gerentes de produto e criadores de conteúdo, adotando um estilo visual claro e conciso e uma voz autoritária, mas acessível. Este vídeo deve demonstrar claramente a facilidade de criação de vídeos avançados utilizando Modelos & cenas pré-fabricados e incorporando Legendas para maior acessibilidade, explicando efetivamente novos recursos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional de comunicação interna de 30 segundos voltado para departamentos de RH, usando uma estética visual confiável e uma voz calma e clara para anunciar atualizações da empresa. Empregue um porta-voz digital criado com avatares de IA para entregar informações importantes de forma eficiente, aprimorando a comunicação interna com avatares de IA realistas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Sala de Aula com Avatar

Transforme facilmente conteúdo educacional em vídeos dinâmicos usando um Gerador de Avatar de IA, criando experiências de aprendizado envolventes com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Avatar e Roteiro
Comece selecionando ou criando um avatar de IA personalizado. Insira seu conteúdo educacional como um roteiro para definir o que seu porta-voz digital dirá.
2
Step 2
Adicione Voz e Visuais
Utilize a geração avançada de narração para dar ao seu avatar uma voz natural. Melhore sua apresentação integrando modelos de vídeo pré-fabricados ou sua própria mídia da biblioteca.
3
Step 3
Aplique Personalizações
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando logotipos e ajustando cores. Implemente suporte multilíngue através de legendas para alcançar um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte Sua Criação de Vídeo
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo concluído no formato de proporção desejado. Seu conteúdo educacional envolvente está agora pronto para ser compartilhado em várias plataformas.

Anime a Narrativa Educacional

Transforme assuntos complexos como eventos históricos em narrativas cativantes usando a narrativa de vídeo de IA para um entendimento mais profundo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos com avatares de IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade diretamente de um roteiro usando avatares de IA avançados. Este poderoso Gerador de Avatar de IA transforma texto em conteúdo visual envolvente, tornando a produção de vídeos profissionais acessível para todos.

Posso criar um avatar de IA personalizado para minha marca ou empresa?

Sim, o HeyGen permite que você crie um avatar de IA personalizado e único para servir como seu porta-voz digital. Este recurso garante consistência de marca e ajuda a estabelecer um rosto reconhecível para seu conteúdo educacional ou vídeos de marketing.

Que tipo de conteúdo posso desenvolver usando o gerador de vídeo de IA do HeyGen?

O HeyGen é versátil para desenvolver uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos explicativos, conteúdos educacionais e vídeos de marketing. Com recursos como vozes de IA e suporte multilíngue, você pode alcançar diversos públicos de forma eficaz.

Como os modelos do HeyGen apoiam a produção eficiente de vídeos?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo pré-fabricados projetados para agilizar seu processo de produção de vídeos. Esses modelos fornecem um ponto de partida rápido, permitindo que você crie vídeos de marketing profissionais e outros conteúdos com facilidade e rapidez.

