Descubra como os professores podem transformar suas aulas usando um criador de instruções em sala de aula com avatar para criar conteúdos educacionais mais envolventes. Este vídeo de 45 segundos, voltado para professores do ensino fundamental e médio e instrutores de ensino superior, deve apresentar visuais brilhantes e encorajadores, acompanhados por uma narração clara e amigável, mostrando vários avatares de IA explicando tópicos complexos. O objetivo é demonstrar como os professores podem dar vida aos seus materiais instrucionais de forma fácil, promovendo maior interesse dos alunos.

