Criador de Instruções em Sala de Aula com Avatar: Crie Aulas Envolventes com IA

Transforme seus materiais instrucionais em conteúdo interativo com os avatares de IA do HeyGen para máximo engajamento dos alunos.

Descubra como os professores podem transformar suas aulas usando um criador de instruções em sala de aula com avatar para criar conteúdos educacionais mais envolventes. Este vídeo de 45 segundos, voltado para professores do ensino fundamental e médio e instrutores de ensino superior, deve apresentar visuais brilhantes e encorajadores, acompanhados por uma narração clara e amigável, mostrando vários avatares de IA explicando tópicos complexos. O objetivo é demonstrar como os professores podem dar vida aos seus materiais instrucionais de forma fácil, promovendo maior interesse dos alunos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Envolva seus alunos como nunca antes, criando cursos de eLearning dinâmicos com conteúdo interativo. Criadores de conteúdo educacional e desenvolvedores de eLearning vão apreciar este vídeo de 30 segundos, que utilizará os diversos Templates e cenas do HeyGen para exibir um ambiente de aprendizagem visualmente estimulante, aprimorado por música de fundo animada e uma narração profissional, provando como é fácil aumentar o engajamento dos alunos.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique suas experiências de aprendizagem digital aproveitando instrutores virtuais para entregar vídeos personalizados em escala. Este vídeo profissional de 60 segundos, direcionado a administradores escolares e designers de currículo, deve adotar uma estética limpa com destaques de texto na tela, tudo narrado por uma voz calma e autoritária, destacando a eficiência de gerar conteúdo diretamente de um Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Revolucione a forma como você entrega materiais instrucionais criando conteúdo inclusivo e acessível para todos os alunos. Projetado para treinadores corporativos e designers instrucionais, este vídeo de 50 segundos deve apresentar um estilo moderno e informativo com elementos animados e uma voz neutra e clara, enfatizando como é fácil adicionar legendas para apoiar diversos alunos com avatares de IA para eLearning.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Instruções em Sala de Aula com Avatar

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em aulas em vídeo envolventes usando avatares de IA, aumentando o engajamento dos alunos e oferecendo experiências de aprendizagem digital personalizadas.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou personalize um para representar seu instrutor virtual, definindo o tom para seus cursos de eLearning e tornando o conteúdo mais relacionável.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro Instrucional
Insira o texto da sua aula, e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da plataforma gerará automaticamente uma narração profissional para o avatar escolhido, convertendo seus materiais instrucionais em palavras faladas.
3
Step 3
Aprimore Seu Conteúdo de Aprendizagem
Utilize diversos Templates e cenas para adicionar visuais, música de fundo e gráficos relevantes, tornando seus vídeos instrucionais mais dinâmicos e interativos para os alunos.
4
Step 4
Exporte Sua Aula Envolvente
Finalize seu vídeo com tempo preciso e, em seguida, use redimensionamento de proporção e exportações para baixar sua experiência de aprendizagem digital de alta qualidade e envolvente para alunos em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Animar Materiais Instrucionais

.

Transforme conceitos abstratos e assuntos em narrativas de vídeo vívidas e memoráveis movidas por IA, tornando materiais instrucionais complexos cativantes para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os cursos de eLearning e o engajamento dos alunos?

O HeyGen capacita educadores a criar cursos de eLearning dinâmicos usando avatares de IA e instrutores virtuais. Esta tecnologia aumenta significativamente o engajamento dos alunos ao entregar vídeos personalizados e conteúdo interativo adaptado para os estudantes.

O que torna o HeyGen um criador de instruções em sala de aula com avatar eficaz para professores?

O HeyGen serve como um poderoso criador de instruções em sala de aula com avatar, permitindo que os professores gerem rapidamente vídeos de IA a partir de roteiros. Ele permite que personalizem sua aparência, garantindo que os materiais instrucionais sejam profissionais e envolventes para todos os alunos.

Posso personalizar os avatares de IA para meu conteúdo educacional usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos para personalizar a aparência dos seus avatares de IA e integrar controles de branding. Isso garante que suas experiências de aprendizagem digital mantenham uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo.

Como o HeyGen simplifica a criação de materiais instrucionais envolventes?

O HeyGen simplifica o desenvolvimento de materiais instrucionais envolventes transformando texto em vídeo com narrações realistas e avatares de IA. Este gerador de vídeo de IA agiliza a criação de conteúdo para educadores, atuando como uma valiosa ferramenta de autoria de eLearning.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo