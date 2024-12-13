Crie Vídeos Impressionantes com Avatares de IA

Mantenha a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo usando os controles de branding do HeyGen.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como avatares de IA personalizados podem manter facilmente a consistência da marca em todas as plataformas digitais. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando cores vibrantes da marca, complementado por uma narração autoritária, mas acessível, gerada pelo HeyGen. Destaque a integração perfeita de avatares de IA personalizados para entregar mensagens consistentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna envolvente de 60 segundos direcionado a departamentos de RH e treinadores corporativos, projetado para integrar novos funcionários ou explicar mudanças complexas de políticas em equipes internacionais. Empregue uma estética visual clara e amigável com texto na tela reforçando os pontos principais, apoiado pelas capacidades de vídeo multilíngue e legendas do HeyGen para garantir a compreensão global. Enfatize como avatares de IA falantes podem entregar informações vitais em vários idiomas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo e educadores, ilustrando a rápida criação de conteúdo em vídeo usando um gerador de avatares de IA. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente empolgante, apresentando cortes rápidos entre cenas diversas e música de fundo animada, tudo impulsionado por um roteiro conciso de texto para vídeo. Mostre como modelos pré-construídos podem acelerar a criação de conteúdo de vídeo criativo para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo inovador de 50 segundos voltado para gerentes de produto e entusiastas de tecnologia, introduzindo um novo recurso de software usando um avatar de IA realista. O vídeo deve adotar um design visual moderno e de alta tecnologia com animações elegantes e uma voz confiante e informativa, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para exibição otimizada em plataformas. Destaque a capacidade de produzir avatares de vídeo polidos para demonstrações de produtos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Gestão de Mudanças com Avatares

Crie e gerencie facilmente vídeos dinâmicos impulsionados por IA para comunicar mudanças organizacionais ou treinamentos com mensagens profissionais e consistentes.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA, incluindo opções personalizadas, para representar sua marca. Esses avatares de IA realistas estão prontos para transmitir sua mensagem com autenticidade.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Basta colar seu roteiro de gestão de mudanças ou pontos de discussão. Nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de roteiro animará automaticamente seu avatar de IA falante escolhido com sincronização labial natural.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Integre o logotipo, as cores e os visuais de fundo da sua empresa usando nossos controles de Branding para manter uma aparência profissional e garantir a consistência da marca em todas as suas comunicações.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e Exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe suas sessões de gestão de mudanças ou treinamentos impactantes com sua equipe ou público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Dinâmico para Redes Sociais

.

Produza vídeos envolventes para redes sociais com avatares de IA falantes, gerenciando facilmente conteúdo diversificado para várias plataformas para manter o interesse do público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a criação de avatares de IA personalizados?

O poderoso gerador de avatares de IA do HeyGen permite que os usuários criem avatares de IA realistas e personalizados que representam perfeitamente sua marca. Você pode dar vida à sua própria imagem ou escolher entre uma biblioteca diversificada de opções para seus avatares de vídeo.

Posso gerar vídeos rapidamente com as ferramentas de vídeo de IA do HeyGen?

Com certeza. O HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo com seu editor de texto para vídeo intuitivo, modelos pré-construídos e funcionalidade de arrastar e soltar. Isso permite a produção rápida de vídeos de marketing de alta qualidade ou sessões de treinamento sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

Quais recursos avançados os avatares de IA falantes do HeyGen oferecem?

Os avatares de IA falantes do HeyGen apresentam tecnologia avançada de sincronização labial para uma entrega natural e suportam vídeos multilíngues, permitindo que sua mensagem alcance um público global. A clonagem de voz melhora ainda mais a personalização do seu conteúdo de vídeo.

Para quais finalidades os avatares de IA do HeyGen podem ser usados?

Os versáteis avatares de IA do HeyGen são ideais para várias aplicações, incluindo vídeos de marketing envolventes, sessões de treinamento informativas e manutenção da consistência da marca em todas as suas comunicações. Eles capacitam a criação eficaz de conteúdo de vídeo para diversas necessidades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo